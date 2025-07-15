Сверхзвуковой самолет NASA доказал свою уникальность во время полета в тоннеле (видео)

Ученые провели испытание уменьшенной копии сверхзвукового самолета X-59 в аэродинамической трубе с огромной скоростью. Таким образом ученые получили доказательства того, что сверхзвуковой самолет может не создавать сильные звуковые удары во время полета. Это имеет решающее значение для будущих сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров.

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Ученые из NASA и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) поместили уменьшенную версию сверхзвукового самолета X-59 в аэродинамическую трубу в Японии, чтобы измерить уровень шума, который он может создавать во время полета, и который может быть услышан на Земле. Главной проблемой сверхзвуковых самолетов является то, что они создают сильные ударные волны при преодолении звукового барьера, то есть когда они набирают сверхзвуковую скорость. В результате возникает сильный звуковой удар, который создает дискомфорт тем, кто находится на земле. Испытание показало, что сверхзвуковой самолет X-59 соответствует прогнозам по уровню создаваемого шума и он готов к первому испытательному полету в небе над США, пишет SciTechDaily.

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NASA совместно с компанией Lockheed Martin создали сверхзвуковой самолет X-59, который может не создавать громкий шум, достигающий земли, при преодолении звукового барьера. Главная цель проекта состоит в том, чтобы доказать, что пассажирские сверхзвуковые самолеты могут быть относительно тихими и не создавать дискомфорт людям на Земле во время полета. Ученые из NASA хотят использовать самолет X-59 в качестве демонстрационной технологии, которую производители будущих сверхзвуковых пассажирских самолетов смогут использовать для снижения уровня шума летательных транспортных средств.

Сверхзвуковой самолет X-59 Фото: NASA

Перед первым испытательным полетом X-59 над территорией США, который должен состоятся в этом году, ученые провели финальное испытание уменьшенной копии сверхзвукового самолета в аэродинамической трубе.

Сверхзвуковой самолет X-59 имеет длину 29,7 метров, а размах крыльев – 8,8 метра. При этом самолет способен развивать крейсерскую скорость 1510 км/ч. Напоминаем, что скорость звука составляет 1225 км/ч. Учитывая то, что аэродинамическая труба имеет длину всего почти 10 метров для испытания была создана копия X-59 длиной всего 45 см. Эту модель подвергли воздействию воздушного потока, скорость которого соответствует крейсерской скорости сверхзвукового самолета X-59.

Здесь вы видите модель X-59 внутри сверхзвуковой аэродинамической трубы Фото: JAXA

Данные испытания показали, что конструкция X-59 значительно снижает уровень шума, создаваемый при преодолении звукового барьера, как и прогнозировали компьютерные модели. Ударные волны, создаваемые традиционными сверхзвуковыми самолетами, обычно сливаются, создавая громкий звуковой удар. Уникальная конструкция X-59 предотвращает слияние ударных волн, что приводит к более тихому звуковому удару.

Во время первого испытательного полета NASA отправит сверхзвуковой самолет X-59 над населенными районами США. Ученые соберут данные о реакции населения на полет, которые должны показать, действительно ли сверхзвуковой самолет X-59 является "тихим", как показали предварительные испытания.

Напоминаем, что самым быстрым пассажирским сверхзвуковым самолетом был "Конкорд", который мог набрать скорость более 2100 км/ч, но его полеты прекратились 22 года назад Фото: Wikipedia

Напоминаем, что самым быстрым пассажирским сверхзвуковым самолетом был "Конкорд", который мог набрать скорость более 2100 км/ч, но его полеты прекратились 22 года назад. Как уже писал Фокус, компания из США планирует возобновить полеты модернизированной версии этого самолета уже в следующем году.

Также Фокус писал о том, что NASA провело еще одно испытание сверхзвукового самолета X-59 ранее в этом году. Ученые заставили самолет "лететь" не отрываясь от земли.

Еще Фокус писал о том, что звезды-вампиры используют сообщников, чтобы пожирать другие звезды. Новое исследование показывает, что звезды белые карлики высасывают плазму из своих соседей гораздо эффективнее, если они находятся в тройной звездной системе.