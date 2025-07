Звезды-вампиры используют сообщников, чтобы пожирать другие звезды: как это происходит (фото)

Новое исследование показывает, что звезды белые карлики высасывают плазму из своих соседей гораздо эффективнее, если они находятся в тройной звездной системе.

Астрономам давно известно о существовании звезд-вампиров, которые высасывают плазму из своих соседей. Они известны как белые карлики. Исследование, опубликованное в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, показывает, что некоторые белые карлики имеют сообщников, которые помогают эффективнее производит кражу плазмы, пишет Space.

Белый карлик, который находится в системе с другой звездой, называется катаклизмической переменной, хотя вся система также имеет такое название. Белые карлики – это ядра умерших звезд, похожих на Солнце. Белые карлики вытягивают плазму из близко расположенных звезд и когда на их поверхности накапливается слишком много материи, происходит взрыв сверхновой, и звезда-вампир уничтожается. Хотя процесс распада катаклизмических переменных звезд довольно хорошо изучен, это исследование предлагает новую версию их происхождения. Ученые говорят, что ключевую роль в появлении катаклизмических переменных звезд играет скрытая третья звезда.

Сейчас считается, что катаклизмические переменные возникают, когда две звезды объединяются общей оболочкой из газа. В итоге одна из звезд увеличивается примерно в 100 раз и превращается в красного гиганта. Затем красный гигант сбрасывает свои внешние слои и превращается в белого карлика. Но рядом находится обычная звезда, у которой белый карлик высасывает плазму.

Хотя многие звезды существуют в двойных системах, тройные звездные системы также распространены во Вселенной. Поэтому астрономы решили выяснить, как этот процесс происходит при наличии трех звезд в системе. Для этого они использовали данные космического телескопа Gaia.

Ученые обнаружили 50 катаклизмических переменных звезд в тройных звездных системах, в которых две звезды находятся в тесном взаимодействии, а третья находится на гораздо большем расстоянии. Таким образом астрономы предположили, что примерно 10% катаклизмических переменных звезд встречаются в тройных звездных системах.

После этого астрономы создали моделирование взаимосвязи звезд в тройных системах. Выяснилось, что в большинстве случаев третья звезда приводила к образованию фазы общей газовой облучки и способствовала тому, что две остальные звезды оказывались на очень близком расстоянии друг от друга.

В итоге ученые пришли к выводу, что 40% катаклизмических переменных звезд формируются в тройных системах. Это в четыре раза больше, чем предсказывали данные телескопа Gaia. Ученые объясняют это тем, что многие третьи звезды в этих системах либо слишком трудно увидеть, либо были выброшены из системы.

Также ученые выяснили, что белые карлики с большей вероятностью забирают плазму у своих соседей, когда из разделяет расстояние в 100 раз превышающее расстояние от Земли до Солнца, то есть примерно 15 млрд км.

