На расстоянии 154 световых года найдена планета: она шлет на Землю повторяющийся сигнал

Ученые из NASA нашли планету, которая очень похожа на “суперземлю”. Она шлет в космос повторяющийся сигнал с расстояния в 154 световых года.

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Планета была названа TOI-1846 b, и оказалось, что она почти вдвое больше Земли и массивнее ее в четыре раза. TOI-1846 b вращается вокруг маленького красного карлика каждые четыре дня, вызывая повторяющееся ослабление блеска звезды. Впервые этот сигнал астрономы зафиксировали, когда космический телескоп TESS посмотрел в сторону звезды, пишет Daily Mail.

С помощью данных космических и наземных телескопов, команда ученых подтвердила, что TOI-1846 b находится посередине между малыми каменистыми планетами, а также планетами похожими на Нептун.

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Температура на поверхности “суперземли” составляет 315 градусов по Цельсию, но на планете, по словам ученых, все еще может содержаться вода. Планета также может похвастаться твердым каменным ядром, поверх которого лежит плотный ледяной слой. Ученые не исключают, что на планете имеется даже неглубокий океан, и возможно, разреженная атмосфера.

“Мы подтвердили существование TOI-1846 b, используя данные TESS и многоцветные наземные фотометрические данные, изображения высокого разрешения и спектроскопические наблюдения”, - говорит ведущий исследователь обсерватории Укаймеден в Марокко Абдерахман Субкиу.

Планета находится на орбите у своей звезды, которая намного ближе, чем орбита Меркурия к Солнцу. Этот красный карлик массой всего 40% от нашего Солнца, а температура на нем составляет около 3315 градусов по Цельсию.

Потому как красные карлики маленькие и тусклые, то планеты рядом с ними должны вращаться на близких орбитах, чтобы получать необходимое тепло. Но из-за такого близкого расстояния планеты оказывает в приливном захвате, а это означает, что одна ее сторона всегда обращена к звезде, на второй же царит вечная ночь.

Такие невероятные перепады температур могут накапливать воду на ночной половине планеты, в зависимости от того, как тепло распространяется в атмосфере.

Ученые ждут, когда космический телескоп Джеймса Уэбба сможет изучить планету в инфракрасном диапазоне, чтобы узнать больше о ее атмосфере. Телескоп, вероятно, сможет найти признаки водяного пара, метана, углекислого газа и других газов.

Также астрономы предполагают, что TOI-1846 b может быть не одинока. Небольшие изменения в ее орбите намекают на то, что в этой же системе может находиться другая планета, которая вращается на более пригодном для жизни расстоянии от звезды.

Напомним, обнаружена новая суперземля, которая может быть обитаемым миром. Эта каменистая планета, которая немного больше Земли, находится на расстоянии 137 световых лет от нас.