На відстані 154 світлових років знайдено планету: вона шле на Землю повторюваний сигнал

Учені з NASA знайшли планету, яка дуже схожа на "суперземлю". Вона шле в космос сигнал, що повторюється, з відстані у 154 світлових роки.

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Планету назвали TOI-1846 b, і виявилося, що вона майже вдвічі більша за Землю і масивніша за неї в чотири рази. TOI-1846 b обертається навколо маленького червоного карлика кожні чотири дні, викликаючи повторюване ослаблення блиску зірки. Уперше цей сигнал астрономи зафіксували, коли космічний телескоп TESS подивився в бік зірки, пише Daily Mail.

За допомогою даних космічних і наземних телескопів, команда вчених підтвердила, що TOI-1846 b знаходиться посередині між малими кам'янистими планетами, а також планетами схожими на Нептун.

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Температура на поверхні "суперземлі" становить 315 градусів за Цельсієм, але на планеті, за словами вчених, все ще може міститися вода. Планета також може похвалитися твердим кам'яним ядром, поверх якого лежить щільний крижаний шар. Вчені не виключають, що на планеті є навіть неглибокий океан, і можливо, розріджена атмосфера.

"Ми підтвердили існування TOI-1846 b, використовуючи дані TESS і багатокольорові наземні фотометричні дані, зображення з високою роздільною здатністю і спектроскопічні спостереження", — говорить провідний дослідник обсерваторії Укаймеден у Марокко Абдерахман Субкіу.

Планета перебуває на орбіті біля своєї зірки, яка набагато ближча, ніж орбіта Меркурія до Сонця. Цей червоний карлик масою всього 40% від нашого Сонця, а температура на ньому становить близько 3315 градусів за Цельсієм.

Оскільки червоні карлики маленькі й тьмяні, то планети поруч із ними мають обертатися на близьких орбітах, щоб отримувати необхідне тепло. Але через таку близьку відстань планети опиняється в приливному захопленні, а це означає, що один її бік завжди звернений до зірки, на другому ж панує вічна ніч.

Такі неймовірні перепади температур можуть накопичувати воду на нічній половині планети, залежно від того, як тепло поширюється в атмосфері.

Учені чекають, коли космічний телескоп Джеймса Вебба зможе вивчити планету в інфрачервоному діапазоні, щоб дізнатися більше про її атмосферу. Телескоп, імовірно, зможе знайти ознаки водяної пари, метану, вуглекислого газу та інших газів.

Також астрономи припускають, що TOI-1846 b може бути не самотня. Невеликі зміни в її орбіті натякають на те, що в цій же системі може перебувати інша планета, яка обертається на більш придатній для життя відстані від зірки.

Нагадаємо, виявлено нову суперземлю, яка може бути населеним світом. Ця кам'яниста планета, яка трохи більша за Землю, розташована на відстані 137 світлових років від нас.