Наш сусід. Виявлено нову суперземлю, яка може бути населеним світом: це ще не все

Ця кам'яниста планета, яка трохи більша за Землю, розташована на відстані 137 світлових років від нас.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономи за допомогою космічного телескопа TESS виявили нову екзопланету. Вона вважається суперземлею, адже її діаметр у 1,55 раза більший за діаметр Землі. За космічними мірками нову планету можна вважати нашим сусідом, адже вона розташована на відстані 137 світлових років. Планета, що отримала назву TOI-715b, перебуває в зоні населеності своєї зірки, а значить потенційно на ній може бути життя. Найцікавіше, що астрономи виявили ще одну планету в цій же системі, яка поки що має статус кандидата в екзопланети. Вона за розміром схожа на Землю, і якщо ця планета дійсно там існує, то це буде найменший світ, виявлений у зоні населеності зірки, пише ScienceAlert.

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Планета TOI-715b обертається навколо звичайної зірки червоного карлика, які являють собою найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці. Червоний карлик TOI-715 приблизно в 4 рази легший за Сонце і приблизно в 4 рази менший за розміром. Що стосується нової суперземлі TOI-715b, то вона обертається близько до своєї зірки і рік тут триває 19 земних днів. Оскільки червоні карлики випромінюють менше світла, ніж Сонце, то нова планета перебуває в так званій консервативній зоні населеності своєї зірки.

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Зоною населеності зірок називають ділянку космосу, де на планетах, що існують поруч, підтримується потрібна температура, щоб існувала вода в рідкому вигляді. Вода має найважливішу роль для появи живих організмів. Але вчені сперечаються про те, де починається і закінчується зона населеності, тому існує ще один термін — консервативна зона населеності. Це регіон навколо зірки, де на будь-яку кам'янисту планету (тобто схожу на Землю) потрапляє в 0,4 — 0,8 раза більше світла, ніж отримує Земля від Сонця.

Планета TOI-715b обертається навколо звичайної зірки червоного карлика, які являють собою найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці. Ілюстрація Фото: NASA

Такі суперземлі, як TOI-715b завжди інтригують учених, які шукають потенційно населені планети. Адже дуже багато планет, виявлених біля червоних карликів, відносять до класу гарячих Юпітерів, а там точно не виживуть навіть найстійкіші бактерії, навіть якщо планета перебуває в зоні населеності зірки.

Нова суперземля ще цікава й тим, що астрономи знайшли дуже мало планет, які за розмірами більші за Землю в діапазоні 1,5 — 2 рази. Тобто є планети, які більші за Землю в 1,5 раза і в 2 рази, але планет, які більші, наприклад, в 1,6 раза практично немає. Але планета TOI-715b більша за Землю в 1,55 раза, а тому її дослідження особливо важливе.

Такою вчені уявляють собі поверхню планети TOI-715b Фото: ESO

Астрономи вважають, що такі планети спочатку були більшими, але під впливом випромінювання своїх зірок втратили частину маси, коли випарувалася велика частина їхніх атмосфер. TOI-715b допоможе прояснити цю ситуацію, сподіваються вчені.

Автори дослідження припускають, що теоретично TOI-715b може мати рідку воду, помірний клімат і може навіть бути населеною, але це допоможе з'ясувати космічний телескоп Вебб.

Біля червоного карлика також обертається ще один об'єкт, який залишається кандидатом в екзопланети, адже потрібне підтвердження, що цей світ існує. Якщо це правда, то ця планета стане найменшим світом, розташованим у зоні населеності, який коли-небудь знаходив космічний телескоп TESS.

Астрономи з нетерпінням чекають нових спостережень, які можуть визначити, чи є TOI-715b населеною планетою. Адже це буде великий науковий прорив.

Як уже писав Фокус, телескоп Вебб заглянув у майбутнє і побачив, що буде з Сонячною системою після смерті Сонця. Астрономи вперше безпосередньо побачили, що залишиться після того, як Сонце перетвориться на білого карлика.