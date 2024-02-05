Наш сосед. Обнаружена новая суперземля, которая может быть обитаемым миром: это еще не все

Эта каменистая планета, которая немного больше Земли, находится на расстоянии 137 световых лет от нас.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили новую экзопланету. Она считается суперземлей, ведь ее диаметр в 1,55 раза больше диаметра Земли. По космическим меркам новую планету можно считать нашим соседом, ведь она находится на расстоянии 137 световых лет. Планета, получившая название TOI-715b находится в зоне обитаемости своей звезды, а значит потенциально на ней может быть жизнь. Самое интересное, что астрономы обнаружили еще одну планету в этой же системе, которая пока что имеет статус кандидата в экзопланеты. Она по размеру похожа на Землю и если эта планета действительно там существует, то это будет самый маленький мир, обнаруженный в зоне обитаемости звезды, пишет ScienceAlert.

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Планета TOI-715b вращается вокруг обычной звезды красного карлика, которые представляют собой самый распространенный тип звезд в нашей галактике. Красный карлик TOI-715 примерно в 4 раза легче Солнца и примерно в 4 раза меньше по размеру. Что касается новой суперземли TOI-715b, то она вращается близко к своей звезде и год здесь длится 19 земных дней. Поскольку красные карлики излучают меньше света, чем Солнце, то новая планета находится в так называемой консервативной зоне обитаемости своей звезды.

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Зоной обитаемости звезд называют участок космоса, где на существующих рядом планетах поддерживается нужная температура, чтобы существовала вода в жидком виде. Вода имеет важнейшую роль для появления живых организмов. Но ученые спорят о том, где начинается и заканчивается зона обитаемости, поэтому существует еще один термин – консервативная зона обитаемости. Это регион вокруг звезды, где на любую каменистую планету (то есть похожую на Землю) попадает в 0,4 – 0,8 раза больше света, чем получает Земля от Солнца.

Планета TOI-715b вращается вокруг обычной звезды красного карлика, которые представляют собой самый распространенный тип звезд в нашей галактике. Иллюстрация Фото: NASA

Такие суперземли, как TOI-715b всегда интригуют ученых, которые ищут потенциально обитаемые планеты. Ведь очень многие планеты, обнаруженные возле красных карликов относят к классу горячих Юпитеров, а там точно не выживут даже самые устойчивые бактерии, даже если планета находится в зоне обитаемости звезды.

Новая суперземля еще интересна и тем, что астрономы нашли очень мало планет, которые по размерам больше Земли в диапазоне 1,5 — 2 раза. То есть планеты, которые больше Земли в 1,5 раза и в 2 раза, но планет, которые больше, например, в 1,6 раза практически нет. Но планета TOI-715b больше Земли в 1,55 раза, а потому ее исследование особенно важно.

Такой ученые представляют себе поверхность планеты TOI-715b Фото: ESO

Астрономы считают, что такие планеты изначально были больше, но под влиянием излучения своих звезд потеряли часть массы, когда испарилась большая часть их атмосфер. TOI-715b поможет прояснить эту ситуацию, надеются ученые.

Авторы исследования предполагают, что теоретически TOI-715b может иметь жидкую воду, умеренный климат и может даже быть обитаемой, но это поможет выяснить космический телескоп Уэбб.

Возле красного карлика также вращается еще один объект, который остается кандидатом в экзопланеты, ведь требуется подтверждение, что этот мир существует. Если это правда, то это планета станет самым маленьким миром, расположенным в зоне обитаемости, который когда-либо находил космический телескоп TESS.

Астрономы с нетерпением ждут новых наблюдений, которые могут определить, является ли TOI-715b обитаемой планетой. Ведь это будет большой научный прорыв.

Как уже писал Фокус, телескоп Уэбб заглянул в будущее и увидел, что будет с Солнечной системой после смерти Солнца. Астрономы впервые напрямую увидели, что останется после того, как Солнце превратится в белого карлика.