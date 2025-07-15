"Маринер-4": 60 лет назад зонд NASA впервые сделал снимки Марса с близкого расстояния (фото)

14 июля 1965 года космический аппарат “Маринер-4” навсегда изменил представление ученых о Красной планете, когда пролетел мимо Марса на близком расстоянии. 15 июля он передал первые в истории изображения планеты, сделанные с близкого расстояния.

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До середины 1960 годов ученые имели смутное представление о том, что из себя представляет Марс. Существовали даже предположения, что он может быть обитаемым миром с похожими на земные условиями окружающей среды. Астрономы наблюдали за Марсом в телескопы и видели лишь мерцающее красное пятно. Но все изменилось 60 лет назад, когда 14 июля 1965 года космический аппарат NASA "Маринер-4" пролетел мимо Красной планеты на расстоянии всего 9846 километров. Уже на следующий день ученые получили 22 изображения Марса с низким разрешением. Это были первые фотографии Марса, полученные с близкого расстояния, и они перевернули с ног на голову представление о Марсе, пишет Space.

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Зонд "Маринер-4" был запущен в космос 28 ноября 1964 года и 14 июля 1965 года пролетел мимо Марса. В это время все его приборы были активированы. Среди них были магнитометр для измерения магнитных полей, счетчик Гейгера для измерения радиации, детектор космических лучей, детектор космической пыли и телевизионная камера с низким разрешением.

Всего через несколько часов после активации телекамера начала получать изображения. Примерно через девять часов, когда космический аппарат удалялся от Марса, началась передача необработанных изображений Красной планеты на Землю.

Первая в истории фотография Марса, полученная космическим аппаратом с близкого расстояния Фото: NASA

Первые изображения ученые получили 15 июля. Изначально они представляли собой цифровые данные, которые нужно было преобразовать в черно-белые изображения. Но ученые разрезали распечатанную бумагу с данными и разрисовали ее цветными маркерами. Так было создано первое в истории изображение Марса, полученное с близкого расстояния. Позже ученые использовали компьютеры для обработки данных и получили размытые и нечеткие черно-белые фотографии, которые все же перевернули представление о Красной планете с ног на голову.

Ручная раскраска распечатки полученных в цифровом виде данных первого снимка зонда "Маринер-4" Фото: NASA

Данные показали, что что Марс является холодной, пустынной и безжизненной планетой, которая покрыта многочисленными кратерами и равнинами. Также ученые впервые выяснили, что плотность атмосферы Марса примерно в тысячу раз меньше плотности атмосферы Земли.

После полета мимо Марса зонд "Маринер-4" поддерживал прерывистую связь с NASA и еще два года передавал данные о межпланетной среде. Но его миссия официально завершилась 21 декабря 1967 года, когда у зонда закончилось топливо. Стоит сказать, что космический аппарат за 2 года пережил примерно 100 столкновений с микрометеоритами.

Поверхность Марса. Снимок зонда "Маринер-4" Фото: NASA

Хотя 60 лет назад ученые не обнаружили ничего, что бы указывало на обитаемость Марса, сейчас считается, что в далеком прошлом на Красной планете могла существовать жизнь. Данные, получение за последние 10 лет с помощью марсоходов NASA показывают, что на поверхности Марса были реки, озера и, возможно, даже моря и океаны из жидкой воды.

Как уже писал Фокус, 14 июля 2025 года исполнилось 10 лет с тех пор, как астрономы получили первые фотографии Плутона с близкого расстояния. Новые данные также изменили представление об этой карликовой планете, которая находится за Нептуном.

Также Фокус писал о том, что внутри Урана скрывается неизвестный источник тепла. Планета отдает больше тепла, чем получает от Солнца. Седьмая планета от Солнца оказалась неожиданно теплой, хотя данные зонда "Вояджер-2", сделанные почти 40 лет назад, этого не показали.