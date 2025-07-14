Неожиданное открытие: ровно 10 лет назад зонд NASA впервые увидел Плутон вблизи (фото)

14 июля 2015 года космический аппарат NASA “Новые горизонты” впервые сделал фотографии Плутона с близкого расстояния. Эти данные позволили выяснить, что карликовая планета на самом деле не совсем такая, как считали астрономы.

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В 2006 году Плутон потерял статус девятой планеты Солнечной системы и сейчас является крупнейшей карликовой планетой, которая находится за орбитой Нептуна в поясе Койпера (регион с ледяными объектами на краю Солнечной системы). Ровно 10 лет назад космический аппарат "Новые горизонты" пролетел мимо Плутона на расстоянии примерно 12 500 км. Это позволило астрономам впервые получить фотографии карликовой планеты с близкого расстояния. Полученные данные оказались неожиданными, пишет EarthSky.

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Чтобы добраться к Плутону зонду NASA потребовалось почти 10 лет и за это время он преодолел 5 млрд километров. Зонд "Новые горизонты" стал первой в истории космической миссией, которая смогла рассмотреть Плутон и его спутники Харон, Никта, Гидра, Стикс и Кербер вблизи.

Зонд "Новые горизонты" стал первой в истории космической миссией, которая смогла рассмотреть Плутон и его спутники Харон, Никта, Гидра, Стикс и Кербер вблизи Фото: NASA

Ученые получили удивительные и неожиданные данные в результате этой миссии:

выяснилось, что структуры на Плутоне и его спутниках намного сложнее, чем ожидалось;

атмосфера Плутона отличается от прогнозов моделей, в частности неожиданной оказалась скорость выбросов газов в космос;

данные показали, что под поверхностью Плутона может существовать океан из замерзшей или даже жидкой воды;

оказалось, что все спутники Плутона имеют одинаковый возраст, что подтверждает теорию об их совместном образовании в результате столкновения Плутона с другой карликовой планетой;

выяснилось, что темно-красная полярная шапка на Хароне могла возникнуть в результате выброса атмосферных газов Плутона;

зонд "Новые горизонты" обнаружил ледяную равнину шириной более 1000 км на Плутоне, названную равнина Спутника, состоящую в основном из замерзшего азота; оказалось, что это крупнейший известный ледник в Солнечной системе;

ученые выяснили, что на поверхности Плутоне в прошлом могли существовать жидкие вещества и подобное явление наблюдается только на Земле, Марсе и спутнике Сатурна Титан.

Самй большой спутник Плутона Харон Фото: NASA

Сердце Плутона

Одним из самых интересных открытий, сделанных зондом "Новые горизонты" было обнаружение яркой, похожей на сердце, структуры, которая получила название область Томбо. Она состоит из замерзшего азота и ее диаметр оценивается в 2300 км.

Одним из самых интересных открытий, сделанных зондом "Новые горизонты" было обнаружение яркой, похожей на сердце, структуры, которая получила название область Томбо Фото: NASA

Горы на Плутоне

Также зонд "Новые горизонты" обнаружил ледяные горы на Плутоне, высота которых достигает 3500 метров. Горы расположены вдоль экватора Плутона и, как считают, ученые образовались не более 100 млн лет назад. Таким образом это одно из самых молодых геологических образований в Солнечной системе, которой уже 4,5 млрд лет.

Ледяные горы на Плутоне Фото: NASA

Геологическая активность на Плутоне

С помощью данных космического аппарата NASA 3 года назад ученые выяснили, что на Плутоне не просто существуют ледяные вулканы, но они могут все еще извергаться.

Атмосфера Плутона Фото: NASA

Где сейчас находится зонд "Новые горизонты"?

Космический аппарат NASA продолжает свое путешествие к краю Солнечной системы через пояс Койпера. Расчеты показывают, что сейчас зонд "Новые горизонты" находится на расстоянии примерно 58 астрономических единиц от нас. Одна астрономическая единица – это 150 млн км. Зон летит со скоростью примерно 50 000 км/ч и в конечном итоге должен достичь гелиопаузы, границы между областью влияния Солнца и межзвездным пространством. Возможно, он покинет пределы Солнечной системы. Аппарат NASA должен передавать данные как минимум до 2035 года, пока его источник питания (радиоизотопный термоэлектрический генератор) сможет поддерживать работу приборов.

Расчеты показывают, что сейчас зонд "Новые горизонты" находится на расстоянии примерно 58 астрономических единиц от нас Фото: NASA

Как уже писал Фокус, зонд "Новые горизонты" обнаружил, что пояс Койпера на самом деле намного больше, чем предполагали астрономы.

Также благодаря данным этого аппарата NASA астрономы смогли измерить весь свет Вселенной и выяснилось, что глубокий космос на самом деле темный, как уже писал Фокус.

Совсем недавно, как уже писал Фокус, ученые использовали зонд "Новые горизонты" для тестирования новой технологии навигации в межзвездном пространстве.