Несподіване відкриття: рівно 10 років тому зонд NASA вперше побачив Плутон зблизька (фото)

14 липня 2015 року космічний апарат NASA "Нові горизонти" вперше зробив фотографії Плутона з близької відстані. Ці дані дали змогу з'ясувати, що карликова планета насправді не зовсім така, як вважали астрономи.

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У 2006 році Плутон втратив статус дев'ятої планети Сонячної системи і наразі є найбільшою карликовою планетою, що розташована за орбітою Нептуна в поясі Койпера (регіон із крижаними об'єктами на краю Сонячної системи). Рівно 10 років тому космічний апарат "Нові горизонти" пролетів повз Плутон на відстані приблизно 12 500 км. Це дозволило астрономам уперше отримати фотографії карликової планети з близької відстані. Отримані дані виявилися несподіваними, пише EarthSky.

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Щоб дістатися до Плутона зонду NASA знадобилося майже 10 років і за цей час він подолав 5 млрд кілометрів. Зонд "Нові горизонти" став першою в історії космічною місією, яка змогла розгледіти Плутон і його супутники Харон, Нікта, Гідра, Стікс і Кербер зблизька.

Зонд "Нові горизонти" став першою в історії космічною місією, яка змогла розгледіти Плутон і його супутники Харон, Нікта, Гідра, Стікс і Кербер поблизу Фото: solar-system

Вчені отримали дивовижні і несподівані дані в результаті цієї місії:

з'ясувалося, що структури на Плутоні та його супутниках набагато складніші, ніж очікувалося;

атмосфера Плутона відрізняється від прогнозів моделей, зокрема несподіваною виявилася швидкість викидів газів у космос;

дані показали, що під поверхнею Плутона може існувати океан із замерзлої або навіть рідкої води;

виявилося, що всі супутники Плутона мають однаковий вік, що підтверджує теорію про їхнє спільне утворення внаслідок зіткнення Плутона з іншою карликовою планетою;

з'ясувалося, що темно-червона полярна шапка на Хароні могла виникнути внаслідок викиду атмосферних газів Плутона;

зонд "Нові горизонти" виявив крижану рівнину завширшки понад 1000 км на Плутоні, названу рівниною Супутника, що складається переважно із замерзлого азоту; виявилося, що це найбільший відомий льодовик у Сонячній системі;

учені з'ясували, що на поверхні Плутона в минулому могли існувати рідкі речовини, і подібне явище спостерігається тільки на Землі, Марсі та супутнику Сатурна Титан.

Найбільший супутник Плутона Харон Фото: NASA

Серце Плутона

Одним із найцікавіших відкриттів, зроблених зондом "Нові горизонти", було виявлення яскравої, схожої на серце, структури, яка отримала назву область Томбо. Вона складається із замерзлого азоту і її діаметр оцінюється в 2300 км.

Одним із найцікавіших відкриттів, зроблених зондом "Нові горизонти", було виявлення яскравої, схожої на серце, структури, яка отримала назву область Томбо Фото: NASA

Гори на Плутоні

Також зонд "Нові горизонти" виявив крижані гори на Плутоні, висота яких сягає 3500 метрів. Гори розташовані вздовж екватора Плутона і, як вважають вчені, утворилися не більше 100 млн років тому. Таким чином це одне з наймолодших геологічних утворень у Сонячній системі, якій уже 4,5 млрд років.

Крижані гори на Плутоні Фото: solar-system

Геологічна активність на Плутоні

За допомогою даних космічного апарату NASA 3 роки тому вчені з'ясували, що на Плутоні не просто існують крижані вулкани, але вони можуть все ще вивергатися.

Атмосфера Плутона Фото: solar-system

Де зараз перебуває зонд "Нові горизонти"?

Космічний апарат NASA продовжує свою подорож до краю Сонячної системи через пояс Койпера. Розрахунки показують, що зараз зонд "Нові горизонти" перебуває на відстані приблизно 58 астрономічних одиниць від нас. Одна астрономічна одиниця — це 150 млн км. Зон летить зі швидкістю приблизно 50 000 км/год і зрештою має досягти геліопаузи, межі між областю впливу Сонця і міжзоряним простором. Можливо, він покине межі Сонячної системи. Апарат NASA має передавати дані щонайменше до 2035 року, поки його джерело живлення (радіоізотопний термоелектричний генератор) зможе підтримувати роботу приладів.

Розрахунки показують, що зараз зонд "Нові горизонти" перебуває на відстані приблизно 58 астрономічних одиниць від нас Фото: solar-system

Як уже писав Фокус, зонд "Нові горизонти" виявив, що пояс Койпера насправді набагато більший, ніж припускали астрономи.

Також завдяки даним цього апарату NASA астрономи змогли виміряти все світло Всесвіту і з'ясувалося, що глибокий космос насправді темний, як уже писав Фокус .

Зовсім нещодавно, як уже писав Фокус, вчені використовували зонд "Нові горизонти" для тестування нової технології навігації в міжзоряному просторі.