Ученые провели эксперимент на расстоянии в 9,1 млрд км от Земли (фото)

Исследование показывает, что будущие миссии в очень глубокий космос могут использовать свои камеры для определения положения в пространстве с помощью звезд.

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Космические аппараты используют звезды, чтобы определить свое местоположение в космосе и не потерять из виду Землю. Но ученые продемонстрировали новый метод навигации. Он показывает, что существует более простой способ навигации в межзвездном пространстве. Новая технология была протестирована с помощью самого далекого зонда NASA в Солнечной системе под названием "Новые горизонты". Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

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Пятый космический аппарат в истории, который покинет пределы Солнечной системы, называется "Новые горизонты". До этого нашу звездную систему уже покинули зонды NASA под названием "Вояджер-1", "Вояджер-2", "Пионер-10" и "Пионер-11". Первые два еще посылают сигналы на Землю, но последние давно молчат. Все четыре зонда были запущены в космос еще в 70-х годах прошлого века. Зонд NASA "Новые горизонты" отправился для исследования внешней части Солнечной системы в 2006 году.

В 2015 году он впервые сделал фотографии карликовой планеты Плутон с близкого расстояния, а в 2019 году впервые сфотографировал с близкого расстояния объект в поясе Койпера под названием Аррокот. Сейчас космический аппарат "Новые горизонты" находится на расстоянии 9,1 млрд км от Земли и летит дальше. Этого расстояния достаточно, чтобы видимое положение звезд Проксимп Центавра и Вольф 359 сместилось с точки зрения космического аппарата.

В 2015 году зонд "Новые горизонты" впервые сделал фотографии карликовой планеты Плутон с близкого расстояния Фото: NASA

По словам ученых, зонд "Новые горизонты" находится так далеко, что самые близкие к нам звезды заметно сместились с того места, где мы видим их на Земле. С наблюдаемыми положениями двух звезд, только по изображениям зонда NASA, где находится космический аппарат.

Ученые использовали эффект, называемый параллаксом. Это означает, что положение объекта кажется меняющимся при наблюдении с разных точек. Параллакс использовался в прошлом для измерения расстояния до звезд путем измерения их положения, когда Земля находится на противоположных сторонах своей орбиты. Парсек (3,26 светового года) — это расстояние до звезды, которая, как кажется, изменила положение на небе на одну угловую секунду (⁠1/3600 градуса), когда Земля прошла половину своей орбиты.

Звезда Проксима Центавра Фото: wikipedia

Ни одна звезда на самом деле не находится на расстоянии в один парсек от нас. Самая близкая к нам звезда Проксима Центавра находится на расстоянии 4,2 световых года, а еще одна близкая к нам звезда Вольф 359 – на расстоянии 7,8 световых лет.

Ученые дали задание зонду "Новые горизонты" сфотографировать эти звезды с помощью камеры Long Range Reconnaissance Imager, которая использовалась для получения изображений Плутона и Аррокота с высоким разрешением, а также для навигации. Затем эти изображения ученые сравнили с наблюдениями космического телескопа Gaia, котоырй создал самую подробную карту звезд в Млечном Пути.

Положение звезды Проксима Центавра с Земли и с зонда "Новые горизонты" (NH) Фото: IFLS

Таким образом ученые смогли найти местоположение зонда NASA с погрешностью в 40 миллионов километров. Хотя кажется, что это много, но ученые говорят, что для нового метода навигации космического аппарата, который находится в 60 раз дальше от Солнца, чем Земля, это превосходный результат.

Исследование показало, что даже камера, не предназначенная для этой задачи, может это сделать. Поэтому новый метод навигации можно использовать в будущих миссиях в межзвездном пространстве.

"Эта демонстрация межзвездной навигации показывает, что миссия в глубоком космосе может использовать свою бортовую систему визуализации, чтобы находить свой путь среди звезд", — говорят исследователи.

Как уже писал Фокус, космический аппарат "Новые горизонты" готовится пересечь границу Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что впервые одновременно взорвались две неизвестные звезды и они видны невооруженным глазом. В отличие от взрывов сверхновых, когда происходит взрыв новой, звезда не уничтожается, но в космосе возникает очень яркое пятно света.