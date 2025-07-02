Впервые одновременно взорвались две неизвестные звезды: видны невооруженным глазом (фото)

В отличие от взрывов сверхновых, когда происходит взрыв новой, звезда не уничтожается, но в космосе возникает очень яркое пятно света. При этом новый происходят на не очень обычных звездах.

Related video

В июне этого года разные группы астрономов обнаружили ранее неизвестные взрывы новых. Впервые в истории сразу два взрыва новых можно увидеть в ночном небе невооруженным глазом, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Редкие звездные взрывы, которые возникают на звездах класса белый карлик, называются классические новые. Если более известные взрывы, которые называются сверхновыми, возникают, когда умирает обычная, но очень массивная звезда, и она при этом разрушается, то взрывы новых не уничтожают белый карлик. Этот тип звезда появляется после того, как звезды похожие на Солнце после стадии красный гигант в конце своей жизни сжимаются до размера планеты Земля.

Когда на поверхности белого кролика накапливается очень много украденного вещества то происходит термоядерный взрыв с выделением огромного количества света. Иллюстрация Фото: phys.org

В результате образуется очень плотная звезда с сильной гравитацией. Если такая звезда образовалась в двойной системе, то белый карлик притягивает к себе вещество соседней обычной звезды. Когда на поверхности белого кролика накапливается очень много украденного вещества то происходит термоядерный взрыв с выделением огромного количества света. Таким образом в космосе возникают яркие пятна света, которые иногда можно увидеть невооруженным глазом. Астрономы говорят, что в этот раз свет сразу двух новых можно увидеть невооруженным глазом в ночном небе и такого еще никогда не случалось за все время наблюдений.

Взрыв новой V462 Lupi показан слева, взрыв новой V572 Velorum - справа Фото: Live Science

Первый взрыв новой, названный V462 Lupi, был обнаружен 12 июня в созвездии Волк в нашей галактике Млечный Путь. Затем 25 июня астрономы обнаружили в созвездии Паруса еще один взрыв новой, названный V572 Velorum. Обычно астрономы обнаруживают взрыв новой не чаще, чем раз в год, но в этот раз им удалось увидеть сразу два таких звездных взрыва и это уникальное событие.

Сейчас яркость новой V462 Lupi и новой V572 Velorum такая, что эти пятна света все еще можно увидеть невооруженным глазом. Астрофотограф Элиот Герман сфотографировал эти новые. По словам ученых, в ближайшие недели эти звездные взрывы перестанут быть видны невооруженным глазом.

Взрыв новой V572 Velorum виден слева, взрыв новой V462 Lupi - справа Фото: Live Science

По словам астронома Стивена О'Мира, хотя взрывы новых действительно очень яркие, их все же легче увидеть с помощью бинокля или любительского телескопа. Иногда взрывы новых происходят не один раз, но V462 Lupi и V572 Velorum обнаружили впервые, а потому астрономы не знают взорвутся ли еще белые карлики или нет.

Как уже писал Фокус, на Луне появятся огромные буквы X и V и это можно увидеть. Это явление на поверхности спутника Земли возникает из-за меняющейся игры света и тени.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в глубоком космосе самую большую органическую молекулу, которая показала, что компоненты для появления жизни могут появляться еще до создания звезд и планет.