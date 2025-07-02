Уперше одночасно вибухнули дві невідомі зірки: видно неозброєним оком (фото)

На відміну від вибухів наднових, коли відбувається вибух нової, зірка не знищується, але в космосі виникає дуже яскрава пляма світла. При цьому нові вибухи відбуваються на не дуже звичайних зірках.

Related video

У червні цього року різні групи астрономів виявили раніше невідомі вибухи нових. Уперше в історії відразу два вибухи нових можна побачити в нічному небі неозброєним оком, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Рідкісні зоряні вибухи, які виникають на зірках класу білий карлик, називаються класичні нові. Якщо більш відомі вибухи, які називаються надновими, виникають, коли вмирає звичайна, але дуже масивна зірка, і вона при цьому руйнується, то вибухи нових не знищують білий карлик. Цей тип зірок з'являється після того, як зірки, схожі на Сонце після стадії червоний гігант, наприкінці свого життя стискаються до розміру планети Земля.

Коли на поверхні білого кролика накопичується дуже багато вкраденої речовини, то відбувається термоядерний вибух із виділенням величезної кількості світла. Ілюстрація Фото: phys.org

У результаті утворюється дуже щільна зірка із сильною гравітацією. Якщо така зірка утворилася в подвійній системі, то білий карлик притягує до себе речовину сусідньої звичайної зірки. Коли на поверхні білого кролика накопичується дуже багато вкраденої речовини, то відбувається термоядерний вибух із виділенням величезної кількості світла. Таким чином у космосі виникають яскраві плями світла, які іноді можна побачити неозброєним оком. Астрономи кажуть, що цього разу світло одразу двох нових можна побачити неозброєним оком у нічному небі і такого ще ніколи не траплялося за весь час спостережень.

Вибух нової V462 Lupi показано ліворуч, вибух нової V572 Velorum — праворуч Фото: Live Science

Перший вибух нової, названий V462 Lupi, було виявлено 12 червня в сузір'ї Вовк у нашій галактиці Чумацький Шлях. Потім 25 червня астрономи виявили в сузір'ї Вітрила ще один вибух нової, названий V572 Velorum. Зазвичай астрономи виявляють вибух нової не частіше, ніж раз на рік, але цього разу їм вдалося побачити одразу два таких зоряних вибухи і це унікальна подія.

Зараз яскравість нової V462 Lupi і нової V572 Velorum така, що ці плями світла все ще можна побачити неозброєним оком. Астрофотограф Еліот Герман сфотографував ці нові. За словами вчених, найближчими тижнями ці зоряні вибухи перестануть бути видні неозброєним оком.

Вибух нової V572 Velorum видно ліворуч, вибух нової V462 Lupi — праворуч Фото: Live Science

За словами астронома Стівена О'Міра, хоча вибухи нових справді дуже яскраві, їх все ж таки легше побачити за допомогою бінокля або аматорського телескопа. Іноді вибухи нових відбуваються не один раз, але V462 Lupi і V572 Velorum виявили вперше, а тому астрономи не знають, чи вибухнуть ще білі карлики, чи ні.

Як уже писав Фокус, на Місяці з'являться величезні літери X і V і це можна побачити. Це явище на поверхні супутника Землі виникає через мінливу гру світла і тіні.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в глибокому космосі найбільшу органічну молекулу, яка показала, що компоненти для появи життя можуть з'являтися ще до створення зірок і планет.