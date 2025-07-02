На Місяці з'являться величезні літери X і V: що це і коли можна побачити (фото)

Це явище на поверхні супутника Землі виникає через мінливу гру світла і тіні.

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У ніч із 2 на 3 липня, коли у Місяця настане фаза перша чверть, у жителів нашої планети є гарна можливість спостерігати величезні літери "X" і "V" на поверхні супутника Землі, пише Space.

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Під час фази Місяця, яка називається перша чверть, тільки половина видимої сторони Місяця освітлена Сонцем. Зокрема, з точки зору спостерігачів із Північної півкулі Землі, сонячне світло освітлює праву частину місячного диска.

Під час фази Місяця, яка називається перша чверть, тільки половина видимої сторони Місяця освітлена Сонцем Фото: solar-system

У цей час світло Сонця висвітлює Місяць під таким кутом, що створюється враження, ніби на його поверхні знаходяться гігантські літери "V" і "X". Це явище виникає, коли взаємодія світла й тіні призводить до випадкового утворення знайомих форм на поверхні Місяця.

Кульмінація першої чверті Місяця настане після 6 години ранку за Києвом у четвер, 3 липня. Місячні літери буде видно приблизно за 4-6 годин до початку цієї фази, і в цей час видимий бік Місяця розділено на темну і світлу частини лінією термінатора. Місячні букви виникають ближче до темної частини.

Місячна буква Х Фото: space.com

Місячна буква "X" — це оптичний ефект, який утворюється, коли сонячне світло падає на піднесені ділянки кратерів Бьянкіні, Пурбах і Ла Кайє. Цю літеру видно біля більш відомих кратерів Вернер і Аліацензій. Цей об'єкт можна знайти приблизно за 25 градусів на південь від місячного екватора, недалеко від лінії термінатора.

Місячні літери Х і V Фото: space.com

Місячна літера "V" — це також оптичний ефект, і щоб його побачити, потрібно слідувати лінією термінатора до точки менш ніж на 10 градусів вище екватора Місяця, щоб знайти частково затінену форму кратера Укерт.

Обидва об'єкти можна побачити за допомогою аматорського телескопа.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що повітря на Землі більш небезпечне, ніж місячний пил. Насправді, місячний пил менш небезпечний для здоров'я людини, ніж забруднення повітря на Землі.

Також Фокус писав про те, що дослідження темної енергії показало, що вона не така, як передбачалося і поточну теорію еволюції Всесвіту, можливо, доведеться замінити.

Ще Фокус писав про те, що підземні печери стануть величезними батареями для зберігання чистої енергії.