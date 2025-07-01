Підземні печери стануть величезними батареями для зберігання чистої енергії: що відомо (відео)

Компанія Augwind Energy розробила систему довгострокового зберігання енергії під назвою AirBattery, яка використовує для цього підземні соляні печери.

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Зараз люди набагато краще виробляють чисту енергію, ніж зберігають її для подальшого використання. Це створює проблему в регіонах з низьким рівнем вітру і сонячного світла, що навантажує електромережі, які працюють від поновлюваних джерел. У компанії Augwind Energy вважають, що вони знайшли рішення проблеми на глибині сотень метрів під землею, пише New Atlas.

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Компанія Augwind Energy розробила систему довгострокового зберігання енергії під назвою AirBattery, яка використовує стиснене повітря, що зберігається в підземних соляних печерах, сотні з яких розташовані в Південній Німеччині. AirBattery може надійно зберігати енергію протягом тижнів, потребуючи при цьому набагато менше землі, води та капіталу, ніж більш поширені гідроакумулювальні системи зберігання енергії.

Ось як це працює. Насос прокачує воду через підземну камеру з поршнем. У міру того, як вода піднімається, вона стискає повітря в суміжній камері, де низька температура залишається стабільною, оскільки вона розташована під землею. Потім стиснене повітря подається по трубах у величезні герметичні соляні печери на глибині сотень метрів під поверхнею для довгострокового зберігання.

Для отримання енергії бульбашки стисненого повітря випускаються в камеру, заповнену водою. У міру розширення повітря воно проштовхує воду через турбіну, яка, обертаючись, виробляє електроенергію. У компанії Augwind Energy заявляють, що демонстраційний об'єкт забезпечує ефективність зберігання і створення енергії на рівні 47%. Комерційна установка повинна мати ефективність понад 60%. Система AirBattery може працювати десятиліттями без погіршення характеристик і з мінімальними експлуатаційними витратами.

У компанії Augwind Energy заявляють, що демонстраційний об'єкт забезпечує ефективність зберігання і передачі енергії на рівні 47%. Фото: New Atlas

Компанія планує побудувати свій перший комерційний об'єкт AirBattery в Німеччині до 2028 року. За оцінками Augwind Energy, тільки в Німеччині знаходиться понад 400 відповідних соляних печер, кожна з яких здатна зберігати стиснене повітря, здатне створювати від 3 до 8 ГВт-год електроенергії. Всі ці печери разом можуть зберігати еквівалент 65% річного споживання електроенергії в Німеччині.

Поки що компанії необхідно завершити угоди з енерготрейдерами і власниками соляних печер, а також отримати дозволи на свій комерційний об'єкт і завершити проєктування системи AirBattery.

Ця технологія може мати переваги перед гідроакумулюючими системами та літій-іонними батареями з точки зору впливу на навколишнє середовище. Але ще належить дізнатися, яку нормовану вартість зберігання слід очікувати протягом прогнозованого 50-річного терміну служби AirBattery. Ця цифра являє собою справжню вартість зберігання енергії протягом усього терміну служби системи зберігання, від встановлення до експлуатації.

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