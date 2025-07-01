Подземные пещеры станут огромными батареями для хранения чистой энергии: что известно (видео)

Компания Augwind Energy разработала систему долгосрочного хранения энергии под названием AirBattery, которая использует для этого подземные соляные пещеры.

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Сейчас люди намного лучше производят чистую энергию, чем хранят ее для последующего использования. Это создает проблему в регионах с с низким уровнем ветра и солнечного света, что нагружает электросети, работающие от возобновляемых источников. В компании Augwind Energy считают они нашли решение проблемы на глубине сотен метров под землей, пишет New Atlas.

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Компания Augwind Energy разработала систему долгосрочного хранения энергии под названием AirBattery, которая использует сжатый воздух, хранящийся в подземных соляных пещерах, сотни из которых находятся в Южной Германии. AirBattery может надежно хранить энергию в течение недель, требуя при этом гораздо меньше земли, воды и капитала, чем более распространенные гидроаккумулирующие системы хранения энергии.

Вот как это работает. Насос прокачивает воду через подземную камеру с поршнем. По мере того, как вода поднимается, она сжимает воздух в смежной камере, где низкая температура остается стабильной, поскольку она находится под землей. Затем сжатый воздух подается по трубам в огромные герметичные соляные пещеры на глубине сотен метров под поверхностью для долгосрочного хранения.

Для получения энергии пузырьки сжатого воздуха выпускаются в камеру, заполненную водой. По мере расширения воздуха он проталкивает воду через турбину, которая, вращаясь, вырабатывает электроэнергию. В компании Augwind Energy заявляют, что демонстрационный объект обеспечивает эффективность хранения и создания энергии на уровне 47%. Коммерческая установка должна иметь эффективность более 60%. Система AirBattery может работать десятилетиями без ухудшения характеристик и с минимальными эксплуатационными расходами.

В компании Augwind Energy заявляют, что демонстрационный объект обеспечивает эффективность хранения и передачи энергии на уровне 47% Фото: New Atlas

Компания планирует построить свой первый коммерческий объект AirBattery в Германии к 2028 году. По оценкам Augwind Energy, только в Германии находится более 400 подходящих соляных пещер, каждая из которых способна хранить сжатый воздух, способный создавать от 3 до 8 ГВт·ч электроэнергии. Все эти пещеры вместе могут хранить эквивалент 65% годового потребления электроэнергии в Германии.

Пока что компании необходимо завершить сделки с энерготрейдерами и владельцами соляных пещер, а также получить разрешения на свой коммерческий объект и завершить проектирование системы AirBattery.

Эта технология может иметь преимущества перед гидроаккумулирующими системами и литий-ионными батареями с точки зрения воздействия на окружающую среду. Но еще предстоит узнать, какую нормированную стоимость хранения следует ожидать в течение прогнозируемого 50-летнего срока службы AirBattery. Эта цифра представляет собой настоящую стоимость хранения энергии в течение всего срока службы системы хранения, от установки до эксплуатации.

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