Пил на Місяці виявився менш небезпечним, ніж повітря на Землі: що з'ясували вчені

У новому дослідженні вчені вирішили дізнатися, наскільки небезпечним може бути місячний пил, якщо людина буде його вдихати. Відповідь на це питання виявилася досить несподіваною.

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Дослідження було проведене групою австралійських учених і опубліковане в науковому журналі Life Sciences in Space Research. Їхня робота показала, що місячний пил менш небезпечний, ніж передбачалося раніше. Насправді, місячний пил або місячний реголіт навіть менш небезпечний для здоров'я людини, ніж забруднення повітря на Землі, пише Futurism.

У своєму дослідженні вчені вивчали дрібні частинки пилу, які досить малі, щоб проникнути глибоко в легені людини. Вчені протестували найсучасніші моделі місячного пилу на легенях людини і з'ясували, що місячний пил, як і будь-який інший, може спричиняти подразнення, але він не наражає астронавтів на ризик довгострокового запалення, подібного до тих, що містяться в токсичних забруднювачах повітря на Землі.

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"Наші результати показують, що, хоча місячний пил може викликати деяке негайне подразнення дихальних шляхів, він, мабуть, не становить ризику для хронічних, довгострокових захворювань, таких як силікоз, що спричиняється такими матеріалами, як кремнієвий пил", — заявила провідна авторка дослідження із Сіднейського технологічного університету (UTS) Мікаела Сміт.

Місячний пил — безпечний

Результати дослідження стали обнадійливими для місії NASA Artemis, кінцевою метою якої є довгострокова присутність на Місяці. Якби місячний пил, який вкриває всю поверхню Місяця, виявився токсичним, тоді планам людства зі створення поселення на супутнику прийшов би кінець.

"Наші результати роблять вагомий внесок у безпеку польоту людей на Місяць", — каже співавтор дослідження і вчений UTS Брайан Олівер.

Учені додають, що навіть при навмисному вдиханні місячного пилу людина відчує дискомфорт, але це не обернеться довгостроковою хворобою.

"Від будь-якого пилу, ви чихатимете, кашлятимете і відчуватимете деякий дискомфорт. Але він не такий токсичний, як кремній, через який ви в кінцевому підсумку отримаєте силікоз, перебуваючи на будівельному майданчику протягом 10 років. Це не буде чимось подібним", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, на Місяці увімкнули і вимкнули силове поле. Космічне агентство NASA успішно випробувало на Місяці електричне силове поле, яке захищатиме апарати від руйнівного місячного пилу.