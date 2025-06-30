Пыль на Луне оказалась менее опасной, чем воздух на Земле: что выяснили ученые

В новом исследовании ученые решили узнать, насколько опасной может быть лунная пыль, если человек будет ее вдыхать. Ответ на этот вопрос оказался довольно неожиданным.

Related video

Исследование было проведено группой австралийских ученых и опубликовано в научном журнале Life Sciences in Space Research. Их работа показала, что лунная пыль менее опасна, чем предполагалось ранее. На самом деле, лунная пыль или лунный реголит даже менее опасный для здоровья человека, чем загрязнения воздуха на Земле, пишет Futurism.

В своем исследовании ученые изучали мелкие частицы пыли, которые достаточно малы, чтобы проникнуть глубоко в легкие человека. Ученые протестировали самые современные модели лунной пыли на легких человека и выяснили, что лунная пыль, как и любая другая, может вызывать раздражения, но она не подвергает астронавтов риску долгосрочного воспаления, подобно тем, что содержатся в токсичных загрязнителях воздуха на Земле.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

“Наши результаты показывают, что, хотя лунная пыль может вызывать некоторое немедленное раздражение дыхательных путей, она, по-видимому, не представляет риска для хронических, долгосрочных заболеваний, таких как силикоз, который вызывается такими материалами, как кремниевая пыль”, - заявила ведущий автор исследования из Сиднейского технологического университета (UTS) Микаэла Смит.

Лунная пыль — безопасна

Результаты исследования стали обнадеживающими для миссии NASA Artemis, конечной целью которой является долгосрочное присутствие на Луне. Если бы лунная пыль, которая покрывает всю поверхность Луны, оказалась токсичной, тогда планам человечества по созданию поселения на спутнике пришел бы конец.

“Наши результаты вносят весомый вклад в безопасность полета людей на Луну”, - говорит соавтор исследования и ученый UTS Брайан Оливер.

Ученые добавляют, что даже при намеренном вдыхании лунной пыли человек ощутит дискомфорт, но это не обернется долгосрочной болезнью.

“От любой пыли, вы будете чихать, кашлять и испытывать некоторый дискомфорт. Но она не так токсична, как кремний, из-за которого вы в конечном итоге получите силикоз, находясь на строительной площадке в течение 10 лет. Это не будет чем-то подобным”, - подытожили авторы исследования.

Напомним, на Луне включили и выключили силовое поле. Космическое агентство NASA успешно испытало на Луне электрическое силовое поле, которое будет защищать аппараты от разрушительной лунной пыли.