На Луне появятся огромные буквы X и V: что это и когда можно увидеть (фото)

Это явление на поверхности спутника Земли возникает из-за меняющейся игры света и тени.

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В ночь со 2 на 3 июля, когда у Луны наступит фаза первая четверть, у жителей нашей планеты есть хорошая возможность наблюдать огромные буквы "X" и "V" на поверхности спутника Земли, пишет Space.

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Во время фазы Луны, которая называется первая четверть, только половина видимой стороны Луны освещена Солнцем. В частности, с точки зрения наблюдателей из Северного полушария Земли, солнечный свет освещает правую часть лунного диска.

Во время фазы Луны, которая называется первая четверть, только половина видимой стороны Луны освещена Солнцем Фото: NASA

В это время свет Солнца освещает Луну под таким углом, что создается впечатление, будто на ее поверхности находятся гигантские буквы "V" и "X". Это явление возникает, когда взаимодействие света и тени приводит к случайному образованию знакомых форм на поверхности Луны.

Кульминация первой четверти Луны наступит после 6 часов утра по Киеву в четверг, 3 июля. Лунные буквы будут видны примерно за 4-6 часов до начала этой фазы и в это время видимая сторона Луны разделена на темную и светлую части линией терминатора. Лунные буквы возникают ближе к темной части.

Лунная буква Х Фото: space.com

Лунная буква "X" — это оптический эффект, который образуется, когда солнечный свет падает на возвышенные участки кратеров Бьянкини, Пурбах и Ла Кайе. Эта буква видна возле более известных кратеров Вернер и Алиацензий. Этот объект можно найти примерно в 25 градусах к югу от лунного экватора, недалеко от линии терминатора.

Лунные буквы Х и V Фото: space.com

Лунная буква "V" – это также оптический эффект, и чтобы его увидеть нужно следовать по линии терминатора до точки менее чем на 10 градусов выше экватора Луны, чтобы найти частично затененную форму кратера Укерт.

Оба объекта можно увидеть с помощью любительского телескопа.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что воздух на Земле более опасный, чем лунная пыль. На самом деле, лунная пыль менее опасна для здоровья человека, чем загрязнение воздуха на Земле.

Также Фокус писал о том, что исследование темной энергии показало, что она не такая, как предполагалось и текущую теорию эволюции Вселенной, возможно, придется заменить.

Еще Фокус писал о том, что подземные пещеры станут огромными батареями для хранения чистой энергии.