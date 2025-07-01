Астрономи виявили в космосі найбільшу молекулу, необхідну для створення життя (фото)

Нове дослідження показує, що інгредієнти, необхідні для створення життя, можуть виникати в планетних системах ще до появи самих зірок і планет. Відкриття найбільшої "ароматичної" молекули наближає до розуміння походження будівельних блоків життя.

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Астрономи вважають, що вони зробили прорив у космічній хімії, адже їм вдалося виявити в глибокому космосі найбільшу молекулу, необхідну для створення життя. Вчені припускають, що такі молекули допомагають заполонити планетарні системи вуглецем і підтримують розвиток органічних молекул, які є важливими інгредієнтами для створення життя. Дослідження було представлено на 246-му засіданні Американського астрономічного товариства, пише Space.

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Астрономи виявили в Молекулярній хмарі Тельця, ділянці активного зореутворення, що розташована на відстані 470 світлових років від нас, величезну молекулу ціанокоронена. Ця органічна сполука на основі вуглецю належить до класу органічних сполук під назвою поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ). Вони складаються з вуглецю і водню, причому першого в них більше. При цьому ПАУ мають унікальну хімічну стабільність.

Поліциклічні ароматичні вуглеводні — це клас органічних хімічних сполук, що складаються з кількох бензольних кілець, які злиті одне з одним. "Поліциклічні" означає "багатокільцеві", а "ароматичні" вказує на специфічну електронну структуру, що надає їм високої стабільності та особливих властивостей.

Молекула ціанокоронена Фото: space.com

За словами астрономів, ПАУ, як вважається, містять значну частину вуглецю Всесвіту і відіграють ключову роль у хімії, яка призводить до утворення зірок і планет. Досі вчені знаходили більш дрібні ПАУ, а тепер виявили найбільшого представника цієї хімічної сполуки в глибокому космосі. Нове відкриття показує, що ПАУ можуть мати значно більший розмір, ніж передбачалося.

Молекулярна хмара Тельця Фото: solar-system

Дослідження показало, що ціанокоронен може ефективно утворюватися в холодних умовах космосу за допомогою реакцій між короненом і радикалами ціаніду за низьких температур. Це означає, що хімія, яка створює складні органічні речовини, може відбуватися ще до народження зірок і планет. Учені дійшли висновку, що молекули, які передують появі життя, можуть бути звичайними інгредієнтами на ранніх стадіях формування зірок і планет.

Вчені тепер хочуть з'ясувати, як виявлені органічні молекули розвиваються, фрагментуються або взаємодіють з іншими молекулами під впливом ультрафіолетового світла, космічних променів і ударів у міжзоряному просторі.

Це відкриття, як кажуть учені, наближає нас до розуміння походження складної органічної хімії у Всесвіті та походження самих будівельних блоків життя.

Фокус уже писав про те, що нове дослідження марсохода NASA наближає вчених до розуміння того, чи був Марс населеним світом чи ні.

Також Фокус писав про те, що телескоп NASA виявив ще один Юпітер у несподіваному місці. Вчені кажуть, що важливість відкриття нової величезної планети, яка схожа на Юпітер, полягає в тому, що такі світи дуже складно виявити, але вони мають велике значення для розуміння еволюції планет.