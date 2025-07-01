Відсутня ланка: телескоп NASA виявив ще один Юпітер у несподіваному місці (фото)

Вчені кажуть, що важливість відкриття нової величезної планети, яка схожа на Юпітер, полягає в тому, що такі світи дуже складно виявити, але вони мають велике значення для розуміння еволюції планет.

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Космічний телескоп NASA TESS, який займається пошуком планет за межами Сонячної системи, виявив новий рідкісний світ, який заповнює прогалину між "гарячими Юпітерами" і крижаними гігантами, схожими на Нептун. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Телескоп TESS знаходить нові планети поза Сонячною системою за допомогою транзитного методу. Він вивчає зміну яскравості зірок, коли на їхньому тлі проходить потенційно новий світ. Саме так було виявлено нову планету, яка становить великий інтерес для астрономів.

Ця планета отримала назву TOI-4465 b і вона розташована на відстані 400 світлових років від нас. Маса планети приблизно в 6 разів більша, ніж у Юпітера, але водночас новий газовий гігант лише в 1,25 раза більший, ніж найбільша планета Сонячної системи. Тобто це дуже щільний газовий світ.

Планета TOI-4465 b має витягнуту еліптичну орбіту і обертається навколо своєї зірки на відстані еквівалентній 0,4 відстані від Землі до Сонця, тобто приблизно 60 млн км. Один оберт навколо зірки планета робить за 102 земних дні, тобто рік на цій планеті триває більш ніж у 3 рази менше, ніж на нашій планеті. Астрономи з'ясували, що температура газового гіганта становить від 93 до 204 градусів Цельсія.

Юпітер — найбільша планета Сонячної системи Фото: NASA

Таким чином TOI-4465 b є рідкісною планетою, яка одночасно має великий розмір і масу, дуже щільна і водночас відносно холодна порівняно з іншими схожими світами. При цьому планета знаходиться в маловивченій області навколо своєї зірки.

Такі планети, як TOI-4465 b, становлять неабиякий інтерес для астрономів, адже вони заполоняють прогалину між газовими гігантами класу "гарячий Юпітер", які мають дуже високу температуру, а їхній орбітальний період становить подекуди лише кілька годин, та холодними крижаними гігантами, такими як Нептун і Уран у Сонячній системі.

Крижаний гігант Нептун — остання планета Сонячної системи Фото: NASA

Астрономи мають занадто мало інформації про такі планети, адже їх дуже складно виявити. Астрономи кажуть, що відкриття нової планети має важливе значення для науки, адже планет з орбітальним періодом, що становить понад 100 днів, було виявлено дуже мало.

Вивчення таких планет дає розуміння того, як формуються і розвиваються планети в помірних умовах навколо своїх зірок, де не надто спекотно і не надто холодно. Через те, що TOI-4465 b є представником рідкісних світів, далі астрономи будуть її вивчати за допомогою космічного телескопа Вебб. Науковці кажуть, що це відкриття розширює знання про планети в далеких куточках інших зоряних систем.

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