Недостающее звено: телескоп NASA обнаружил еще один Юпитер в неожиданном месте (фото)

Ученые говорят, что важность открытия новой огромной планеты, которая похожа на Юпитер, состоит в том, что такие миры очень сложно обнаружить, но они имеют большое значение для понимания эволюции планет.

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Космический телескоп NASA TESS, который занимается поиском планет за пределами Солнечной системы, обнаружил новый редкий мир, который заполняет пробел между "горячими Юпитерами" и ледяными гигантами, похожими на Нептун. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Телескоп TESS находит новые планеты вне Солнечной системы с помощью транзитного метода. Он изучает изменение яркости звезд, когда на их фоне проходит потенциально новый мир. Именно так была обнаружена новая планета, которая представляет большой интерес для астрономов.

Эта планета получила название TOI-4465 b и она находится на расстоянии 400 световых лет от нас. Масса планеты примерно в 6 раз больше, чем у Юпитера, но при этом новый газовый гигант всего в 1,25 раза больше, чем самая крупная планета Солнечной системы. То есть это очень плотный газовый мир.

Планета TOI-4465 b имеет вытянутую эллиптическую орбиту и вращается вокруг своей звезды на расстоянии эквивалентном 0,4 расстояния от Земли до Солнца, то есть примерно 60 млн км. Один оборот вокруг звезды планета совершает за 102 земных дня, то есть год на этой планете длится более чем в 3 раза меньше, чем на нашей планете. Астрономы выяснили, что температура газового гиганта составляет от 93 до 204 градусов Цельсия.

Юпитер - самая большая планета Солнечной системы Фото: NASA

Таким образом TOI-4465 b является редкой планетой, которая одновременно имеет большой размер и массу, очень плотная и в то же время относительно холодная по сравнению с другими похожими мирами. При этом планета находится в малоизученной области вокруг своей звезды.

Такие планеты, как TOI-4465 b, представляют большой интерес для астрономов, ведь они заполоняют пробел между газовыми гигантами класса "горячий Юпитер", которые имеют очень высокую температуру, а их орбитальный период составляет иногда всего несколько часов, и холодными ледяными гигантами, такими как Нептун и Уран в Солнечной системе.

Ледяной гигант Нептун - последняя планета Солнечной системы Фото: NASA

Астрономы имеют слишком мало информации о таких планетах, ведь их очень сложно обнаружить. Астрономы говорят, что открытие новой планеты имеет важное значение для науки, ведь планет с орбитальным периодом, составляющим более 100 дней, было обнаружено очень мало.

Изучение таких планет дает понимание того, как формируются и развиваются планеты в умеренных условиях вокруг своих звезд, где не слишком жарко и не слишком холодно. Из-за того, что TOI-4465 b является представителем редких миров, дальше астрономы будут ее изучать с помощью космического телескопа Уэбб. Ученые говорят, что это открытие расширяет знания о планетах в дальних уголках других звездных систем.

Как уже писал Фокус, метеоспутники Земли подглядели погоду на Венере. Венера похожа на злого близнеца Земли, она примерно такого же размера, но окутана толстым слоем кислотных облаков. Ученые давно пытались изучить венерианские облака, особенно, проследить за ними в долгосрочной перспективе.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA приблизился к разгадке тайны Красной планеты. Марсоход Perseverance смог проникнуть в геологическое прошлое Марса, после того, как провел исследование странной горной породы. Она, как считают ученые, может содержать информацию о том, была ли жизнь на Марсе.