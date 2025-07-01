Метеоспутники Земли подглядели погоду на Венере: стоит ли брать с собой зонтики

Венера похожа на злого близнеца Земли, она примерно такого же размера, но окутана толстым слоем кислотных облаков. Ученые давно пытались изучить венерианские облака, особенно, проследить за ними в долгосрочной перспективе.

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Долгие наблюдения за адской атмосферой Венеры достаточно сложны, потому как ни одна миссия вокруг планеты не длилась достаточно долго. Но новые наблюдения наконец-то смогут заполнить проблем в наших знаниях о Венере. На помощь пришли метеорологические спутники, которые вращались вокруг Земли и случайно увидели Венеру, пишет IFL Science.

Речь идет о спутниках Himawari-8 и -9, которые были запущены Японией в 2014 и 2016 годах. Их разработали для изучения глобальных атмосферных явлений с помощью инструмента, который называется многоспектральное усовершенствованное устройство формирования изображений Himawari (AHI). Данное устройство, при правильном расположении, может запечатлеть Венеру, находясь на орбите Земли.

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Ученые из Токийского университета под руководством Гаку Нишиямы поняли, что прибор на метеоспутнике может измерять температуру венерианских облаков. Таким образом команда собрала данные с 2015 по 2025 год, что стало критически важным мониторингом близлежащей планеты.

“Атмосфера Венеры меняется со сменой сезона, что видно в отражательной способности облаков, а также скорости ветра. Но ни одна миссия не смогла бы наблюдать за Венерой на протяжении 10 лет из-за своей продолжительности. Наземные наблюдения за Венерой ограничены земной атмосферой и солнечным светом в дневное время”, - говорит Нишияма.

Команда ученых проанализировала 437 случаев, когда в поле зрения метеоспутников попадала Венера. Данные показали, что температура венерианской атмосферы действительно менялась в течение 10 лет.

Такие методы непрерывного мониторинга Венеры крайне полезны для будущих миссий, таких как европейская EnVision, которая отправится к соседней планете в следующем десятилетии. Две другие миссии от NASA пока находятся под угрозой из-за сокращений бюджета, введенных администрацией Дональда Трампа.

“Мы считаем, что наш метод предоставит очень важные данные для науки о Венере, потому как других космических аппаратов на орбите планеты может не оказаться до 2030 года”, - подчеркнул автор исследования.

Более того, такой метод может подойти для изучения не только Венеры, ученые полагают, что смогут таким же образом наблюдать и за другими планетами Солнечной системы. Такие наблюдения имеют огромное преимущество перед наземными, потому что им не мешает атмосфера Земли.

“Я думаю, что наш новый подход в этом исследовании успешно открыл новые возможности для долгосрочного и многополосного мониторинга тел Солнечной системы. Сюда входят Луна и Меркурий, которые я также изучаю в настоящее время. Их инфракрасные спектры содержат различную информацию о физических и композиционных свойствах их поверхности, которые являются намеками на то, как эти скалистые тела развивались до настоящего времени”, - подытожил руководитель исследования.

Напомним, выяснилось, почему Венера вращается не так, как остальные. Венера вращается вокруг своей оси в противоположном направлении по сравнению с другими планетами Солнечной системы.