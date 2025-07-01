Метеосупутники Землі підгледіли погоду на Венері: чи варто брати з собою парасольки

Венера схожа на злого близнюка Землі, вона приблизно такого ж розміру, але оповита товстим шаром кислотних хмар. Вчені давно намагалися вивчити венеріанські хмари, особливо, простежити за ними в довгостроковій перспективі.

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Довгі спостереження за пекельною атмосферою Венери досить складні, бо жодна місія навколо планети не тривала досить довго. Але нові спостереження нарешті зможуть заповнити проблеми в наших знаннях про Венеру. На допомогу прийшли метеорологічні супутники, які оберталися навколо Землі і випадково побачили Венеру, пише IFL Science.

Йдеться про супутники Himawari-8 і -9, які були запущені Японією в 2014 і 2016 роках. Їх розробили для вивчення глобальних атмосферних явищ за допомогою інструменту, який називається багатоспектральний вдосконалений пристрій формування зображень Himawari (AHI). Цей пристрій, при правильному розташуванні, може зафіксувати Венеру, перебуваючи на орбіті Землі.

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Учені з Токійського університету під керівництвом Гаку Нішіями зрозуміли, що прилад на метеосупутнику може вимірювати температуру венеріанських хмар. Таким чином команда зібрала дані з 2015 до 2025 року, що стало критично важливим моніторингом прилеглої планети.

"Атмосфера Венери змінюється зі зміною сезону, що видно у відбивній здатності хмар, а також швидкості вітру. Але жодна місія не змогла б спостерігати за Венерою протягом 10 років через свою тривалість. Наземні спостереження за Венерою обмежені земною атмосферою і сонячним світлом у денний час", — каже Нішіяма.

Команда вчених проаналізувала 437 випадків, коли в поле зору метеосупутників потрапляла Венера. Дані показали, що температура венеріанської атмосфери справді змінювалася протягом 10 років.

Такі методи безперервного моніторингу Венери вкрай корисні для майбутніх місій, як-от європейська EnVision, що вирушить до сусідньої планети наступного десятиліття. Дві інші місії від NASA поки що перебувають під загрозою через скорочення бюджету, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

"Ми вважаємо, що наш метод надасть дуже важливі дані для науки про Венеру, оскільки інших космічних апаратів на орбіті планети може не виявитися до 2030 року", — підкреслив автор дослідження.

Ба більше, такий метод може підійти для вивчення не тільки Венери, вчені вважають, що зможуть у такий самий спосіб спостерігати і за іншими планетами Сонячної системи. Такі спостереження мають величезну перевагу перед наземними, тому що їм не заважає атмосфера Землі.

"Я думаю, що наш новий підхід у цьому дослідженні успішно відкрив нові можливості для довгострокового і багатосмугового моніторингу тіл Сонячної системи. Сюди входять Місяць і Меркурій, які я також вивчаю нині. Їхні інфрачервоні спектри містять різну інформацію про фізичні та композиційні властивості їхньої поверхні, які є натяками на те, як ці скелясті тіла розвивалися до теперішнього часу", — підсумував керівник дослідження.

Нагадаємо, з'ясувалося, чому Венера обертається не так, як інші. Венера обертається навколо своєї осі в протилежному напрямку порівняно з іншими планетами Сонячної системи.