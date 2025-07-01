Населений Марс: марсохід NASA наблизився до розгадки таємниці Червоної планети (фото)

Марсохід Perseverance зміг проникнути в геологічне минуле Марса, після того, як провів дослідження дивної гірської породи. Вона, як вважають вчені, може містити інформацію про те, чи було життя на Марсі.

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Марсохід NASA Perseverance використовував свій інструмент, щоб стерти верхній шар кам'янистої марсіанської породи, що дало змогу відкрити нову поверхню для детального аналізу її складу та історії. Процедура, яка включає в себе поєднання механічного подрібнення та очищення газовим струменем, дає змогу вченим вивчати внутрішню частину породи, яка не була змінена вітром, випромінюванням або пилом за мільярди років, пише Space.

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За словами вчених, Perseverance виявив дивну кам'янисту породу, а тому йому було дано завдання провести її більш детальне вивчення за допомогою своїх приладів. Порівняно зі своїми попередниками, Perseverance використовує вдосконалений інструмент для видалення пилу, який використовує п'ять струменів азоту для очищення зразків. Після того, як верхній шар породи було стерто, марсохід використовував інші прилади для детального вивчення оголеної породи.

Камера WATSON марсохода робить знімки крупним планом, в той час як камера SuperCam використовує лазерні імпульси для аналізу складу матеріалу за допомогою спектрометра і вивчає видиме та інфрачервоне світло, відбите від нової поверхні. Дослідження показало, що ця гірська порода містить глинисті мінерали, які містять воду у вигляді молекул гідроксиду, пов'язаних із залізом і магнієм, що доволі типово для стародавніх порід Марса.

За словами вчених, Perseverance виявив дивну кам'янисту породу, а тому йому було дано завдання провести її більш детальне вивчення за допомогою своїх приладів Фото: solar-system

Perseverance також використовує свої інструменти SHERLOC і PIXL, щоб визначити вміст мінералів, хімічний склад і потенційні ознаки минулої водної активності або мікробного життя в гірських породах. Ці інструменти допомогли виявити не тільки наявність глини, а й знайшли польовий шпат. Це мінерал, який поширений у корі Землі, а також на інших кам'янистих планетах. Учені також уперше виявили гідроксид марганцю в зразках гірської породи.

Поверхня кратера Езеро на Марсі Фото: NASA/JPL-Caltech

Марсохід Perseverance вивчив дивну гірську породу в кратері Єзеро, в якому мільярди років тому були дельта річки та озеро. Учені вважають, що там збереглися ознаки можливого мікробного життя, яке існувало на Марсі, коли планета мала на поверхні рідку воду.

Вчені вважають, що подальше дослідження цієї та інших подібних порід на Марсі допоможе розкрити один із головних секретів Червоної планети: чи був Марс населеним світом чи ні?

Як уже писав Фокус, вчені визначили найкраще місце для будівництва колонії на Марсі.

Також Фокус писав про те, що сонячний телескоп NASA на МКС показав несподіване явище на Сонці. Новий телескоп CODEX зробив перші фотографії зовнішньої атмосфери Сонця або корони. Вчені побачили раніше невідомі зміни, які допоможуть краще передбачати небезпечні для Землі явища.