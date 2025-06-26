Учені знайшли ідеальне місце на Марсі, де зможуть жити люди: що відомо (фото)

Коли перші астронавти опиняться на Марсі, їм знадобиться багато води для пиття, вирощування їжі та для створення кисню для дихання і ракетного палива. Вчені вважають, що знайшли місце на Марсі з великою кількістю води.

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Вчені провели аналіз зображень поверхні Марса, зроблених апаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Найбільше їх привабила широка вулканічна рівнина, що простягається між екватором і полюсами Червоної планети під назвою рівнина Амазонки. Вчені дійшли висновку, що саме в цьому місці водяний лід знаходиться неглибоко під поверхнею і перші поселенці на Марсі зможуть добувати з нього воду. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Geophysical Research Planets, пише Earth.

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На зображення рівнини Амазонки на Марсі вчені виявили характерні особливості на поверхні, які на Землі часто створені підповерхневим льодом. Цей регіон на Марсі нагадує зону вічної мерзлоти на Алясці та в Сибіру.

Відомо, що на Марсі поблизу полюсів знаходиться величезна кількість водяного льоду. Але там дуже холодно і мало сонячного світла, необхідного для живлення майбутніх баз Фото: NASA/JPL

Учені дійшли висновку, що під поверхнею на території рівнини Амазонки міститься водяний лід на глибині менше одного метра. Це означає, що люди, які опиняться на Марсі, зможуть легко його добувати, щоб отримати з нього воду. Цю воду астронавти зможуть використовувати для пиття, вирощування їжі, а також для отримання кисню для дихання і створення ракетного палива.

Рівнина Амазонки на Марсі Фото: Wikipedia

Доставка десятків тонн води із Землі на Марс є дуже дорогим процесом. При цьому, людям доведеться чекати кілька місяців, перш ніж ця вода прибуде на Червону планету. Тому вчені наполягають на тому, що воду потрібно добувати на Марсі.

Навіть невеликій експедиції з чотирьох астронавтів може знадобитися понад 20 тонн води на 500 днів перебування на Марсі. Щоб доставити цю воду, знадобляться додаткові ракети-носії та астрономічні бюджети.

Відомо, що на Марсі поблизу полюсів знаходиться величезна кількість водяного льоду. Але там дуже холодно і мало сонячного світла, необхідного для живлення майбутніх баз. Ближче до екватора температура вища і більше сонячного світла. Тобто рівнина Амазонки добре підходить для будівництва перших баз на Марсі.

Рівнина Амазонки на Марсі і де вона розташована Фото: Wikipedia

За словами вчених, це ідеальне місце для тривалого перебування людей на Марсі, де до того ж неглибоко під поверхнею знаходиться водяний лід.

Водяний лід цікавий не тільки для отримання води, він може зберігати ознаки стародавнього або навіть сучасного життя на Марсі, кажуть учені. На Землі лід може зберігати біомаркери минулого життя, а також може містити популяції мікроорганізмів. Тож те саме може бути і на Марсі.

За словами вчених, перш ніж люди опиняться на поверхні Червоної планети, необхідно відправити на рівнину Амазонки марсоходи або посадкові модулі, які змогли б підтвердити наявність водяного льоду під поверхнею.

Поки що точно невідомо, коли перші астронавти опиняться на Марсі. Це може статися в наступному десятилітті, а може бути і через 20 років. Але завдяки цьому дослідженню тепер відомо, можливо, ідеальне місце для проживання майбутніх поселенців на Марсі.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили схожу на Сатурн планету, яка до того ж має найменшу масу з усіх відомих планет, які вдалося побачити за допомогою прямого спостереження.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше отримали фотографії крупним планом особливостей на поверхні Марса, які нагадують павутини.