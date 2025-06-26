Другий Сатурн: телескоп за $10 млрд виявив найлегшу планету і зробив її знімок (фото)

Космічний телескоп Вебб виявив свою першу планету за 3 роки роботи і це виявилася планета з найменшою масою серед планет, які знімали безпосередньо.

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Найпотужніший космічний інфрачервоний телескоп виявив свою першу екзопланету, яка обертається навколо молодої зірки на відстані 111 світлових років від нас. Вона називається TWA-7b, її маса порівнянна з масою Сатурна і це найлегша планета за межами Сонячної системи з усіх, які астрономи бачили безпосередньо. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

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Екзопланетами називаються світи, які знаходяться поза Сонячною системою і на сьогодні виявлено вже майже 6000 екзопланет. Тільки 80 світів були виявлені за допомогою прямих спостережень, а не за непрямими ознаками. Тепер астрономи отримали пряме зображення ще однієї екзопланети, яка називається TWA-7b. Вона обертається навколо молодої зірки TWA-7 на відстані 111 світлових років від нас, вік якої становить приблизно 6 мільйонів років. Для порівняння Сонцю вже 4,6 млрд років.

Нова планета має найменшу масу серед усіх відомих світів за межами Сонячної системи, які спостерігали безпосередньо. Маса планети TWA-7b приблизно у 100 разів більша, ніж у Землі і становить приблизно 30% маси Юпітера. Тобто маса нової екзопланети приблизно схожа на масу Сатурна. За словами астрономів, планета TWA 7b у 10 разів легша за будь-яку екзопланету, яку раніше спостерігали безпосередньо.

Планету TWA-7b видно у вигляді помаранчевої плями праворуч від зірки в центрі зображення Фото: ESA

Екзопланета TWA-7b є холодним газовим гігантом, який обертається навколо своєї зірки на відстані, яка в 52 рази далі, ніж Земля обертається навколо Сонця. Якби ця планета перебувала в Сонячній система, то вона б знаходилася далеко за орбітою Плутона, тобто на краю нашої зоряної системи.

Протопланетний диск із зіркою TWA-7 у центрі, заблокованою коронографом. Планета TWA-7b показана праворуч від зірки Фото: solar-system

Планету TWA 7b астрономи виявили в протопланетному диску, що оточує зірку TWA-7, що складається з газу і пилу, де народжуються планети. Космічний телескоп Вебб зміг зробити її пряме зображення.

Зірка TWA-7 розташована таким чином, що її полюс спрямований у бік Землі. Це означає, що астрономи змогли побачити весь протопланетний диск, який розділений на три окремі кільця. Одне з кілець вузьке й оточене двома кільцями, де міститься дуже мало газу і пилу. Саме в цьому цукому кільці телескоп Вебб побачив нову планету.

Космічний телескоп Вебб за 10 млрд доларів є ідеальним інструментом для виявлення планет з малою масою, які випускають інфрачервоне випромінювання. Безпосередньо фотографувати такі планети дуже складно, адже їх часто закриває світло їхніх рідних зірок. Але телескоп Вебб має коронограф, який блокує світло від зірки, що дає змогу виявляти слабке інфрачервоне випромінювання планети.

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