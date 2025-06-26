Второй Сатурн: телескоп за $10 млрд обнаружил самую легкую планету и сделал ее снимок (фото)

Космический телескоп Уэбб обнаружил свою первую планету за 3 года работы и это оказалась планета с самой маленькой массой среди планет, которые снимали напрямую.

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Самый мощный космический инфракрасный телескоп обнаружил свою первую экзопланету, которая вращается вокруг молодой звезды на расстоянии 111 световых лет от нас. Она называется TWA-7b, ее масса сравнима с массой Сатурна и это самая легкая планета за пределами Солнечной системы из всех, которые астрономы видели напрямую. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

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Экзопланетами называются миры, которые находятся вне Солнечной системы и на сегодня обнаружено уже почти 6000 экзопланет. Только 80 миров были обнаружены с помощью прямых наблюдений, а не по косвенным признакам. Теперь астрономы получили прямое изображение еще одной экзопланеты, которая называется TWA-7b. Она вращается вокруг молодой звезды TWA-7 на расстоянии 111 световых лет от нас, возраст которой составляет примерно 6 миллионов лет. Для сравнения Солнцу уже 4,6 млрд лет.

Новая планета имеет самую маленькую массу среди всех известных миров за пределами Солнечной системы, которые наблюдали напрямую. Масса планеты TWA-7b примерно в 100 раз больше, чем у Земли и составляет примерно 30% массы Юпитера. То есть масса новой экзопланеты примерно похожа на массу Сатурна. По словам астрономов планета TWA 7b в 10 раз легче любой экзопланеты, которую ранее наблюдали напрямую.

Планета TWA-7b видна в виде оранжевого пятна справа от звезды в центре изображения Фото: ESA

Экзопланета TWA-7b является холодным газовым гигантом, который вращается вокруг своей звезды на расстоянии, которое в 52 раза дальше, чем Земля вращается вокруг Солнца. Если бы эта планета находилась в Солнечной система, то она бы находилась далеко за орбитой Плутона, то есть на краю нашей звездной системы.

Протопланетный диск со звездой TWA-7 в центре, заблокированной коронографом. Планета TWA-7b показана справа от звезды Фото: NASA

Планету TWA 7b астрономы обнаружили в протопланетной диске, окружающем звезду TWA-7, состоящем из газа и пыли, где рождаются планеты. Космический телескоп Уэбб смог сделать ее прямое изображение.

Звезда TWA-7 расположена таким образом, что ее полюс направлен в сторону Земли. Это значит, что астрономы смогли увидеть весь протопланетный диск, который разделен на три отдельных кольца. Одно из колец узкое и окружено двумя кольцами, где находится очень мало газа и пыли. Именно в этом цуком кольце телескоп Уэбб увидел новую планету.

Космический телескоп Уэбб за 10 млрд долларов является идеальным инструментом для обнаружения планет с малой массой, которые выпускают инфракрасное излучение. Напрямую фотографировать такие планеты очень сложно, ведь их часто закрывает свет их родных звезд. Но у телескопа Уэбб есть коронограф, который блокирует свет от звезды, что позволяет обнаруживать слабое инфракрасное излучение планеты.

Как уже писал Фокус, космическая пуля создала странную линию из галактик в космосе. Столкновение двух карликовых галактик на высокой скорости объясняет уникальную особенность в космосе и предоставляет полезную информацию о темной материи.

Также писал Фокус о том, что астрономы выяснили, каким образом появляются двойные горячие Юпитеры. Это одни из самых редких и загадочных планет.