"Это своего рода танец": астрономы раскрыли секрет происхождения загадочных двойных планет

Одними из самых загадочных и очень редких планет являются газовые гиганты класса “двойной горячий Юпитер”. Таких нет в Солнечной системе и их расположение бросает вызов теории формирования планет.

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Астрономы раскрыли происхождение, возможно, самых интересных планет во Вселенной, известных как "двойные горячие Юпитеры". Ученые считают, что их открытие поможет найти больше этих очень редких планет. Исследование группы в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Планет класса "горячий Юпитер" нет в Солнечной системе. Это газовые гиганты с очень высокой температурой размером с Юпитер или больше, которые вращаются на очень близком расстоянии от своих звезд. Таким образом год на этих планетах длится менее, чем 24 земных часа.

"Горячие Юпитеры" вращаются вокруг всего 1% звезд, то есть это очень редкие планеты. Но еще более редкими планетами являются "двойные горячие Юпитеры". Эти пары планет встречаются в двойных звездных системах, где одна планета вращается вокруг каждой из звезд-близнецов.

Это странное расположение и ученые давно пытаются его расшифровать, поскольку оно бросает вызов теориям формирования планет. Авторы исследования считают, что у них есть ключ к разгадке этой тайны. Они обнаружили, что нормальная, долгосрочная эволюция двойных систем может естественным образом привести к образованию "горячего Юпитера" вокруг каждой звезды.

Процесс, который изучили астрономы, известен как миграция фон Цайпеля-Лидова-Козаи. Согласно этой теории, с течением времени планеты с необычными орбитами могут подвергаться влиянию гравитации другого объекта, что приводит к тому, что они становятся "горячим Юпитером" возле звезды.

Предполагаемый вид с одного из горячих Юпитеров на двойную звезду Фото: space.com

Ученые говорят, что подобная миграция является своего рода танцем. В двойной системе дополнительная звезда может формировать и деформировать орбиты планет, заставляя планеты мигрировать внутрь.

Астрономы считают, что планеты в двойных системах могут проходить зеркальный процесс миграции, так что обе звезды в итоге получают "горячий Юпитер".

Чтобы прийти к своим выводам, астрономы создали моделирование, основанное на наблюдениях за планетами вне Солнечной системы.

Что касается поиска большего количества "двойных горячих Юпитеров", ученые предлагают вернуться к двойным системам, в которых уже был обнаружен один "горячий Юпитер". Единственная проблема в том, что эти двойные звезды должны находится на правильном расстоянии друг от друга: не слишком далеки и не слишком близко.

По слова астрономов, их предлагаемый механизм лучше всего работает, когда звезды находятся на умеренном расстоянии. Они должны быть достаточно далеко друг от друга, чтобы гигантские планеты все еще могли формироваться вокруг каждой звезды, но достаточно близко друг к другу, чтобы две звезды могли влиять друг на друга в течение жизни системы.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA впервые сфотографировал гигантские паутины на Марсе. Марсоход Curiosity впервые с близкого расстояния получил фотографии необычных скальных образований на Красной планете, которые напоминают паутины, созданные гигантскими пауками.