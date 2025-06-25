"Це свого роду танець": астрономи розкрили секрет походження загадкових подвійних планет

Одними з найзагадковіших і дуже рідкісних планет є газові гіганти класу "подвійний гарячий Юпітер". Таких немає в Сонячній системі і їхнє розташування кидає виклик теорії формування планет.

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Астрономи розкрили походження, можливо, найцікавіших планет у Всесвіті, відомих як "подвійні гарячі Юпітери". Вчені вважають, що їхнє відкриття допоможе знайти більше цих дуже рідкісних планет. Дослідження групи в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Планет класу "гарячий Юпітер" немає в Сонячній системі. Це газові гіганти з дуже високою температурою розміром з Юпітер або більше, які обертаються на дуже близькій відстані від своїх зірок. Таким чином рік на цих планетах триває менше, ніж 24 земні години.

"Гарячі Юпітери" обертаються навколо всього 1% зірок, тобто це дуже рідкісні планети. Але ще більш рідкісними планетами є "подвійні гарячі Юпітери". Ці пари планет трапляються в подвійних зоряних системах, де одна планета обертається навколо кожної із зірок-близнюків.

Це дивне розташування і вчені давно намагаються його розшифрувати, оскільки воно кидає виклик теоріям формування планет. Автори дослідження вважають, що у них є ключ до розгадки цієї таємниці. Вони виявили, що нормальна, довгострокова еволюція подвійних систем може природним чином призвести до утворення "гарячого Юпітера" навколо кожної зірки.

Процес, який вивчили астрономи, відомий як міграція фон Цайпеля-Лідова-Козаї. Згідно з цією теорією, з плином часу планети з незвичайними орбітами можуть піддаватися впливу гравітації іншого об'єкта, що призводить до того, що вони стають "гарячим Юпітером" біля зірки.

Передбачуваний вид з одного з гарячих Юпітерів на подвійну зірку Фото: space.com

Вчені кажуть, що подібна міграція є свого роду танцем. У подвійній системі додаткова зірка може формувати і деформувати орбіти планет, змушуючи планети мігрувати всередину.

Астрономи вважають, що планети в подвійних системах можуть проходити дзеркальний процес міграції, тож обидві зірки в підсумку отримують "гарячий Юпітер".

Щоб дійти своїх висновків, астрономи створили моделювання, засноване на спостереженнях за планетами поза Сонячною системою.

Що стосується пошуку більшої кількості "подвійних гарячих Юпітерів", вчені пропонують повернутися до подвійних систем, у яких уже було виявлено один "гарячий Юпітер". Єдина проблема в тому, що ці подвійні зірки мають перебувати на правильній відстані одна від одної: не надто далеко і не надто близько.

За словами астрономів, їхній пропонований механізм найкраще працює, коли зірки перебувають на помірній відстані. Вони мають бути досить далеко одна від одної, щоб гігантські планети все ще могли формуватися навколо кожної зірки, але досить близько одна до одної, щоб дві зірки могли впливати одна на одну протягом життя системи.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA вперше сфотографував гігантські павутини на Марсі. Марсохід Curiosity вперше з близької відстані отримав фотографії незвичайних скельних утворень на Червоній планеті, які нагадують павутини, створені гігантськими павуками.