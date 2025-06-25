Марсохід NASA вперше сфотографував гігантські павутини на Марсі: що це (фото)

Марсохід Curiosity вперше з близької відстані отримав фотографії незвичайних скельних утворень на Червоній планеті, які нагадують павутини, створені гігантськими павуками.

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Уперше в історії вчені з NASA отримали фотографії крупним планом гігантських павутинок на Марсі, які зробив марсохід Curiosity у кратері Гейл. Зигзагоподібні хребти, залишені древніми ґрунтовими водами, можуть розповісти більше про водне минуле Марса і дати підказки про те, чи було на планеті колись позаземне життя, пише Live Science.

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Павутиноподібні скельні утворення складаються з хребтів, що перехрещуються, багатих мінералами порід, які рідко зустрічаються на поверхні Марса. Ці особливості можуть досягати 20 кілометрів у поперечнику і виглядають так, ніби їх сплели гігантські павуки, якщо дивитися з космосу. Досі ці структури не фотографував і не вивчав жоден апарат на поверхні Марса.

Більш дрібні павутиноподібні утворення можна знайти на стінах печер на Землі, і вони формуються за допомогою механізму, що створює сталагміти і сталактити. Вчені вважають, що той самий механізм створив ці структури на Марсі, тільки в набагато більшому масштабі.

Уперше в історії вчені з NASA отримали фотографії крупним планом гігантських павутинок на Марсі, які зробив марсохід Curiosity у кратері Гейл Фото: solar-system

За словами вчених з NASA, корінна порода під цими хребтами, ймовірно, утворилася, коли підземні води, просочуючись крізь скелю, залишили по собі мінерали, які скупчувалися в цих тріщинах і розломах, тверднучи і стаючи схожими на цемент. За мільярди років вітер стер скелю, але не мінерали, оголивши мережі стійких хребтів усередині.

Марсіанські павутиноподібні утворення, якщо дивитися з космосу, виглядають як кам'яниста павутина Фото: solar-system

Павутиноподібні утворення не слід плутати з відомими "павуками на Марсі". Це геологічні утворення, створені льодом із вуглекислого газу на поверхні Червоної планети, про які вже писав Фокус.

"Павуки" на Марсі Фото: NASA

Наразі марсохід Curiosity займається дослідженням павутиноподібної структури на схилах гори Еоліда заввишки 5,5 км, що розташована в центрі кратера Гейл, де у 2012 році приземлився марсохід NASA. Дивні хребти не зустрічаються більше ніде на горі і вчені поняття не мають, чому.

Гора Еоліда. Знімок марсохода Curiosity Фото: solar-system

Марсохід проаналізував деякі зразки гірських порід у цих структурах і виявив, що вони містять жили сульфату кальцію, солоного мінералу, який також залишається після проходження підземних вод. Цей мінерал раніше не бачили на горі Еоліда, а тому це відкриття здивувало вчених.

Дослідники вважають, що, вивчаючи павутиноподібні структури, вони зможуть дізнатися більше про водне минуле Марса, коли на поверхні планети була рідка вода. Це дослідження також може дати більше інформації про підземний океан, який раніше був виявлений на Марсі, як уже писав Фокус .

Учені також вважають, що ці хребти можуть допомогти з'ясувати, чи було на Марсі позаземне життя. Ці хребти містять мінерали, які кристалізувалися під поверхнею, де було тепліше і текла солона рідка вода. Мікроби могли вижити в такому середовищі.

Як уже писав Фокус, зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2" не перші прибули в зовнішню Сонячну систему. Ці зонди NASA також не були першими космічними апаратами, які несли повідомлення для потенційних інопланетян.