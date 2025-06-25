Марсоход NASA впервые сфотографировал гигантские паутины на Марсе: что это (фото)

Марсоход Curiosity впервые с близкого расстояния получил фотографии необычных скальных образований на Красной планете, которые напоминают паутины, созданные гигантскими пауками.

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Впервые в истории ученые из NASA получили фотографии крупным планом гигантских паутин на Марсе, которые сделал марсоход Curiosity в кратере Гейл. Зигзагообразные хребты, оставленные древними грунтовыми водами, могут рассказать больше о водном прошлом Марса и дать подсказки о том, была ли на планете когда-то внеземная жизнь, пишет Live Science.

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Паутиноподобные скальные образования состоят из перекрещивающихся хребтов богатых минералами пород, которые редко встречаются на поверхности Марса. Эти особенности могут достигать 20 километров в поперечнике и выглядят так, будто их сплели гигантские пауки, если смотреть из космоса. До сих пор эти структуры ни фотографировал и не изучал ни один аппарат на поверхности Марса.

Более мелкие паутиноподобные образования можно найти на стенах пещер на Земле, и они формируются с помощью механизма, создающего сталагмиты и сталактиты. Ученые считают, что тот же механизм создал эти структуры на Марсе, только в гораздо большем масштабе.

Впервые в истории ученые из NASA получили фотографии крупным планом гигантских паутин на Марсе, которые сделал марсоход Curiosity в кратере Гейл Фото: NASA

По слова ученых из NASA, коренная порода под этими хребтами, вероятно, образовалась, когда подземные воды, просачиваясь через скалу, оставили после себя минералы, которые скапливались в этих трещинах и разломах, затвердевая и становясь похожими на цемент. За миллиарды лет ветер стер скалу, но не минералы, обнажив сети устойчивых хребтов внутри.

Марсианские паутиноподобные образования, если смотреть из космоса, выглядят как каменистая паутина Фото: NASA

Паутиноподобные образования не следует путать с известными "пауками на Марсе". Это геологические образования, созданные льдом из углекислого газа на поверхности Красной планеты, о которых уже писал Фокус.

"Пауки" на Марсе Фото: NASA

Сейчас марсоход Curiosity занимается исследование паутиноподобной структуры на склонах горы Эолида высотой 5,5 км, которая находится в центре кратера Гейл, где в 2012 году приземлился марсоход NASA. Странные хребты не встречаются больше нигде на горе и ученые понятия не имеют, почему.

Гора Эолида. Снимок марсохода Curiosity Фото: NASA

Марсоход проанализировал некоторые образцы горных пород в этих структурах и обнаружил, что они содержат жилы сульфата кальция, соленого минерала, который также остается после прохождения подземных вод. Этот минерал ранее не видели на горе Эолида, а потому данное открытие удивило ученых.

Исследователи считают, что, изучая паутиноподобные структуры, они смогут узнать больше о водном прошлом Марса, когда на поверхности планеты была жидкая вода. Это исследование также может дать больше информации о подземном океане, который ранее был обнаружен на Марсе, как уже писал Фокус.

Ученые также считают, что эти хребты могут помочь выяснить, была ли на Марсе внеземная жизнь. Эти хребты содержат минералы, которые кристаллизовались под поверхностью, где было теплее и текла соленая жидкая вода. Микробы могли выжить в такой среде.

Как уже писал Фокус, зонды NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" не первые прибыли во внешнюю Солнечную систему. Эти зонды NASA также не были первыми космическими аппаратами, которые несли сообщения для потенциальных инопланетян.