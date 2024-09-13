Ученые из NASA выяснили, почему на Марсе постоянно появляются жуткие "пауки" (фото)

На поверхности Марса есть "пауки", которые непохожи ни на что другое в Солнечной системе.

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Конечно же на Марсе нет настоящих пауков, а есть геологические особенности в виде темных пятен с отростками, состоящие из пыли, которые напоминают пауков. Они появляются только в южном полярном регионе Красной планеты весной каждый год. Как именно возникают эти загадочные формы было загадкой. Теперь же ученые из NASA, выяснили, что происходит на Марсе. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.

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На Марсе условия настолько холодные, что углекислый газ замерзает, превращаясь в лед. Но такого не происходит в природе на Земле. Углекислый газ не имеет стадии жидкого состояния и при нагревании он сразу приобретает газообразное состояние в процессе сублимации. Ученые из NASA считают, что именно это является причиной появления "пауков" на Марсе.

На поверхности Марса есть "пауки", которые не похожи ни на что другое в Солнечной системе Фото: NASA

Во время холодной зимы на Красной планете углекислый газ из атмосферы замерзает на поверхности. Затем, когда наступает весна и температура повышается, этот лед из углекислого газа возвращается в газообразное состояние. Но это происходит изнутри залежей льда, когда более темная марсианская грязь внизу поглощает тепло. Это задерживает сублимированный газ под ледяными плитами наверху.

Конечно же на Марсе нет настоящих пауков, а есть геологические особенности в виде темных пятен с отростками, состоящие из пыли, которые напоминают пауков Фото: NASA

Газу некуда деваться, а давление растет и в результате лед трескается с образованием небольшого взрыва. Углекислый газ вырывается через трещины во льду и выносит темную пыль. После того, как весь лед испарится обратно в атмосферу, на поверхности остаются темные пятна с отростками в виде пауков, объясняют ученые.

Авторы исследования воссоздали этот процесс в специальной камере, где была создана температура и давление, как и на Марсе, с использованием имитации марсианской почвы.

Сначала имитацию марсианской почвы охладили его в жидком азоте. Затем в камеру направили углекислый газ, где он замерз на поверхности почвы. Ученые нагрели камеру, когда накопилось много углекислого газа. В результате лед взорвался и возникла та же паукообразная форма, которую можно увидеть на Красной планете.

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