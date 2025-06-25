Зонды NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" не первые прибыли во внешнюю Солнечную систему (фото)

Эти зонды NASA также не были первыми космическими аппаратами, которые несли сообщения для потенциальных инопланетян.

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Уже 48 лет в космосе находятся зонды NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые в 2012 и в 2018 году соответственно покинули Солнечную систему. Сейчас это самые далекие космические аппараты человечества. Именно с их помощью ученые улучшили понимание природы газовых гигантов Юпитера и Сатурна. Также астрономы получили данные о межзвездном пространстве. Но это не были первые зонды, которые были предназначены для полета во внешнюю часть Солнечной системы и имели скорость, позволяющую им покинуть пределы нашей звездной системы, пишет IFLScience.

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Зонды "Пионер-10" и "Пионер-11" – настоящие первопроходцы в космосе

Одними из самых известных зондов NASA являются "Пионер-10" и "Пионер-11", которые отправились во внешнюю часть Солнечной системы за несколько лет до того, как туда отправились в 1977 году зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2".

Именно "Пионер-10" и "Пионер-11" сделали первые фотографии Юпитера и Сатурна с близкого расстояния. Также эти зонды NASA были первыми аппаратами, которые имели достаточную скорость, чтобы покинуть Солнечную систему. "Пионер-10" был запущен в марте 1972 года и первым сделал фотографии Юпитера с близкого расстояния. "Пионер-11" был запущен в апреле 1973 году и первым сделал фотографии Сатурна с близкого расстояния.

Юпитер, фотография зонда "Пионер-10" Фото: NASA

Пластинки "Пионера": первое сообщения для потенциальных инопланетян

На борту зондов "Пионер-10" и "Пионер-11" в космос были отправлены идентичные пластинки из анодированного алюминия, который содержат послание для потенциальных внеземных цивилизаций.

Хотя более знаменитыми являются золотые пластинки "Вояджера", которые размещены на борту зондов "Вояджер-1" и "Вояджер-2", пластинки "Пионера" – это самые первые графические сообщения для потенциальных инопланетян.

На пластинках "Пионера" изображены обнаженные мужчина и женщина, молекула нейтрального водорода, местоположение Солнечной системы и Земли относительно центра Млечного Пути и 14 пульсаров (пульсирующие нейтронные звезды), а также траектория движения космического аппарата.

Сатурн, фотография зонда "Пионер-11" Фото: NASA

Где сейчас находятся "Пионер-10" и "Пионер-11"?

Оба зонда NASA летели с более медленной скоростью, чем "Вояджеры". До 1998 года зонд "Пионер-10" считался самым далеким космическим аппаратом, запущенным человечеством. Но в том же году его обогнал "Вояджер-1" и он стал самым далеким зондом. В 2023 году зонд "Вояджер-2" обогнал аппарат "Пионер-11" и вышел на второе место в списке самых далеких зондов.

Считается, что "Пионер-10" и "Пионер-11" уже покинули Солнечную систему, но что с ними происходит никто не знает. Дело в том, что последний сигнал с зонда "Пионер-10" в январе 2003 года, когда тот находился на расстоянии 12,23 миллиарда километров от Земли. Последний сигнал с зонда "Пионер-11" был получен еще в 1995 году, когда тот находился на расстоянии 6,4 миллиарда километров от нас.

Через миллионы лет "Пионер-10" должен приблизиться к звезде Альдебаран, самой яркой звезде в созвездии Тельца, а "Пионер-11" должен приблизиться к яркой звезде Лямбда Орла.

Пластинка "Пионера" Фото: NASA

Эффект "Пионера"

Оба зонда NASA испытали во время полета странное явление, позже названное эффектом "Пионера", которое было настолько необычным, что даже поставило под сомнение принцип действия гравитации. Оба космических аппарата необъяснимым образом испытывали замедление по мере удаления от Солнца после пересечения линии в 20 астрономических единиц (одна астрономическая единица – это 150 млн км) и отставали от своих ожидаемых позиций.

Ученые предположили, что, возможно, что-то не так с нашим пониманием гравитации на больших расстояниях. Ни один другой космический аппарат не испытывал этого, кроме этих двух зондов и позже выяснилось, что аномалия была связана именно с "Пионерами".

Оказалось, что это был странный тепловой эффект. Ученые обнаружили, что тепло от радиоизотопных термоэлектрических генераторов космических аппаратов и других бортовых систем оказывает на них незначительное воздействие, вызывая небольшое сопротивление в направлении, противоположном их движению.

Фокус уже писал о том, что зонд "Вояджер-1", когда находился на окраинах Солнечной системы сделал уникальные фотографии, которые больше не делал ни один аппарат.

Также Фокус писал о том, что аппарат "Вояджер-1" в следующем году установит исторический рекорд расстояния от Земли. Это расстояние свет проходит всего за 1 земной день, но зонду NASA потребовалось почти 50 лет, чтобы его преодолеть.