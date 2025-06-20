Исторический рекорд: впервые зонд NASA скоро достигнет расстояния в 1 световой день от Земли

Чтобы достичь расстояния в 1 световой день космическому аппарату NASA “Вояджер-1” пришлось лететь почти 50 лет. Это в 5 раз дальше, чем расстояние до последней планеты Солнечной системы.

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В ноябре 2026 года зонд NASA "Вояджер-1", запущенный в космос в 1977 году, достигнет расстояния в 1 световой день от Земли. Это расстояние, которое преодолевает свет, состоящий из безмассовых частиц фотонов, за 1 земной день со скоростью 300 000 км/с. Впервые в истории объект, созданный людьми, будет находиться так далеко от нашей планеты, пишет IFLScience.

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Согласно специальной теории относительности Эйнштейна ни один объект с массой, хоть естественного происхождения, хоть созданный человеком, не может перемещаться в пространстве со скоростью света. Это могут делать только безмассовые частицы фотоны, из которых состоит свет.

Самая большая скорость, с которой двигался человек, составляет 39 937,7 км/ч. Этот рекорд был установлен в 1969 году, когда астронавты миссии "Аполлон-10" возвращались на Землю на своем космическом корабле после облета Луны, как уже писал Фокус. Кстати, этот рекорд скорости до сих пор не побит.

Если бы космический корабль двигался с такой скоростью в космосе, а не во время входа в атмосферу Земли, то ему бы потребовалось 155 дней, чтобы преодолеть расстояние в оду астрономическую единицу. Это расстояние от Земли до Солнца, и оно составляет примерно 150 000 000 километров. Как уже было сказано выше, свет перемещается намного быстрее, а потому фотоны преодолевают расстояние в 1 астрономическую единицу всего за 8 минут и 20 секунд. За такое же время к космическому кораблю прибыли бы и сообщения с Земли, даже если бы он находился на расстоянии 150 млн км от нас.

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна ни один объект с массой, хоть естественного происхождения, хоть созданный человеком, не может перемещаться в пространстве со скоростью света. Это могут делать только безмассовые частицы фотоны, из которых состоит свет Фото: ScienceAlert

В ноябре 2026 года самый далекий космический аппарат человечества, зонд "Вояджер-1", достигнет расстояния в 1 световой день от Земли. Впервые в истории объект, созданный людьми, будет находиться так далеко от нашей планеты.

Сейчас "Вояджер-1" находится на расстоянии примерно 166 астрономических единиц от нас он еще в 2012 году покинул Солнечную систему, став первым аппаратом, которому это удалось. Сейчас сигналы с Земли долетают до зонда NASA за 23 часа, 5 минут и 36 секунд. При этом аппарат "Вояджер-1" двигается со скоростью 61 195 км/ч, а это значит, что он достигнет расстояния, которое свет и сигналы с Земли преодолевают за 24 земных часа в ноябре следующего года.

Один световой день – это примерно 25,9 миллиарда километров и это почти в 5 раз дальше, чем находится от Земли последняя планета Солнечной системы Нептун (в среднем 4,5 млрд км). Ученые из NASA считают, что после достижения рекордного расстояния "Вояджер-1" продолжит свое путешествие в межзвездной среде, пока у него не закончится энергия примерно в начале следующего десятилетия.

За эти годы "Вояджер-1" не сможет долететь к самой ближайшей звезде — Проксима Центавра, которая находится на расстоянии чуть более 4 световых лет от нас. Один световой год — это примерно 9,6 млрд км и это расстояние, которое свет преодолевает за один земной год. Зонду "Вояджер-1" потребуется более 40 000 лет, чтобы достичь звезды Проксима Центавра, но если это и произойдет, то это уже будет неработающий аппарат, свободно плавающий в космосе.

Хотя законы физики не позволяют перемещаться со скоростью света и тем более еще быстрее, существуют теории, которые предполагают, что это все же возможно. Для этого нужно создать экзотический двигатель, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что увидел "Вояджер-1", когда в последний раз посмотрел на Солнечную систему с помощью своих камер 35 лет назад. Тогда он сделал свои последние фотографии.