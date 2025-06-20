Історичний рекорд: уперше зонд NASA скоро досягне відстані в 1 світловий день від Землі

Щоб досягти відстані в 1 світловий день космічному апарату NASA "Вояджер-1" довелося летіти майже 50 років. Це у 5 разів далі, ніж відстань до останньої планети Сонячної системи.

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У листопаді 2026 року зонд NASA "Вояджер-1", запущений у космос 1977 року, досягне відстані в 1 світловий день від Землі. Це відстань, яку долає світло, що складається з безмасових частинок фотонів, за 1 земний день зі швидкістю 300 000 км/с. Уперше в історії об'єкт, створений людьми, перебуватиме так далеко від нашої планети, пише IFLScience.

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Згідно зі спеціальною теорією відносності Ейнштейна жоден об'єкт із масою, хоч природного походження, хоч створений людиною, не може переміщатися в просторі зі швидкістю світла. Це можуть робити тільки безмасові частинки фотони, з яких складається світло.

Найбільша швидкість, з якою рухалася людина, становить 39 937,7 км/год. Цей рекорд було встановлено 1969 року, коли астронавти місії "Аполлон-10" поверталися на Землю на своєму космічному кораблі після обльоту Місяця, як уже писав Фокус. До речі, цей рекорд швидкості досі не побитий.

Якби космічний корабель рухався з такою швидкістю в космосі, а не під час входу в атмосферу Землі, то йому б знадобилося 155 днів, щоб подолати відстань в оду астрономічну одиницю. Це відстань від Землі до Сонця, і вона становить приблизно 150 000 000 кілометрів. Як уже було сказано вище, світло переміщується набагато швидше, а тому фотони долають відстань в 1 астрономічну одиницю всього за 8 хвилин і 20 секунд. За такий самий час до космічного корабля прибули б і повідомлення із Землі, навіть якби він перебував на відстані 150 млн км від нас.

Згідно зі спеціальною теорією відносності Ейнштейна жоден об'єкт із масою, хоч природного походження, хоч створений людиною, не може переміщатися в просторі зі швидкістю світла. Це можуть робити тільки безмасові частинки фотони, з яких складається світло Фото: ScienceAlert

У листопаді 2026 року найдальший космічний апарат людства, зонд "Вояджер-1", досягне відстані в 1 світловий день від Землі. Уперше в історії об'єкт, створений людьми, перебуватиме так далеко від нашої планети.

Наразі "Вояджер-1" перебуває на відстані приблизно 166 астрономічних одиниць від нас, він ще 2012 року покинув Сонячну систему, ставши першим апаратом, якому це вдалося. Наразі сигнали із Землі долітають до зонда NASA за 23 години, 5 хвилин і 36 секунд. При цьому апарат "Вояджер-1" рухається зі швидкістю 61 195 км/год, а це значить, що він досягне відстані, яку світло і сигнали із Землі долають за 24 земні години в листопаді наступного року.

Один світловий день — це приблизно 25,9 мільярда кілометрів і це майже в 5 разів далі, ніж розташована від Землі остання планета Сонячної системи Нептун (у середньому 4,5 млрд км). Учені з NASA вважають, що після досягнення рекордної відстані "Вояджер-1" продовжить свою подорож у міжзоряному середовищі, доки в нього не закінчиться енергія приблизно на початку наступного десятиліття.

За ці роки "Вояджер-1" не зможе долетіти до найближчої зірки — Проксима Центавра, що розташована на відстані трохи більше ніж 4 світлових роки від нас. Один світловий рік — це приблизно 9,6 млрд км і це відстань, яку світло долає за один земний рік. Зонду "Вояджер-1" знадобиться понад 40 000 років, щоб досягти зірки Проксима Центавра, але якщо це і станеться, то це вже буде неробочий апарат, який вільно плаває в космосі.

Хоча закони фізики не дають змоги переміщатися зі швидкістю світла і тим паче ще швидше, існують теорії, які припускають, що це все ж таки можливо. Для цього потрібно створити екзотичний двигун, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що побачив "Вояджер-1", коли востаннє подивився на Сонячну систему за допомогою своїх камер 35 років тому. Тоді він зробив свої останні фотографії.