Зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2" не перші прибули до зовнішньої Сонячної системи (фото)

Ці зонди NASA також не були першими космічними апаратами, які несли повідомлення для потенційних інопланетян.

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Уже 48 років у космосі перебувають зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2", які у 2012 і 2018 році відповідно покинули Сонячну систему. Наразі це найдальші космічні апарати людства. Саме з їхньою допомогою вчені покращили розуміння природи газових гігантів Юпітера та Сатурна. Також астрономи отримали дані про міжзоряний простір. Але це не були перші зонди, які були призначені для польоту в зовнішню частину Сонячної системи і мали швидкість, що дозволяла їм покинути межі нашої зоряної системи, пише IFLScience.

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Зонди "Піонер-10" і "Піонер-11" — справжні першопрохідці в космосі

Одними з найвідоміших зондів NASA є "Піонер-10" і "Піонер-11", які вирушили в зовнішню частину Сонячної системи за кілька років до того, як туди вирушили в 1977 році зонди "Вояджер-1" і "Вояджер-2".

Саме "Піонер-10" і "Піонер-11" зробили перші фотографії Юпітера і Сатурна з близької відстані. Також ці зонди NASA були першими апаратами, які мали достатню швидкість, щоб покинути Сонячну систему. "Піонер-10" був запущений у березні 1972 року і першим зробив фотографії Юпітера з близької відстані. "Піонер-11" був запущений у квітні 1973 року і першим зробив фотографії Сатурна з близької відстані.

Юпітер, фотографія зонда "Піонер-10" Фото: solar-system

Платівки "Піонера": перше повідомлення для потенційних інопланетян

На борту зондів "Піонер-10" і "Піонер-11" у космос відправили ідентичні пластинки з анодованого алюмінію, які містять послання для потенційних позаземних цивілізацій.

Хоча більш знаменитими є золоті платівки "Вояджера", які розміщені на борту зондів "Вояджер-1" і "Вояджер-2", платівки "Піонера" — це найперші графічні повідомлення для потенційних інопланетян.

На платівках "Піонера" зображено оголених чоловіка і жінку, молекулу нейтрального водню, місце розташування Сонячної системи і Землі відносно центру Чумацького Шляху і 14 пульсарів (нейтронні зірки, які пульсують), а також траєкторію руху космічного апарату.

Сатурн, фотографія зонда "Піонер-11" Фото: solar-system

Де зараз перебувають "Піонер-10" і "Піонер-11"?

Обидва зонди NASA летіли з повільнішою швидкістю, ніж "Вояджери". До 1998 року зонд "Піонер-10" вважався найдальшим космічним апаратом, запущеним людством. Але того ж року його обігнав "Вояджер-1" і він став найдальшим зондом. У 2023 році зонд "Вояджер-2" обігнав апарат "Піонер-11" і вийшов на друге місце в списку найдальших зондів.

Вважається, що "Піонер-10" і "Піонер-11" уже залишили Сонячну систему, але що з ними відбувається ніхто не знає. Річ у тім, що останній сигнал із зонда "Піонер-10" у січні 2003 року, коли той перебував на відстані 12,23 мільярда кілометрів від Землі. Останній сигнал із зонда "Піонер-11" було отримано ще 1995 року, коли той перебував на відстані 6,4 мільярда кілометрів від нас.

Через мільйони років "Піонер-10" має наблизитися до зірки Альдебаран, найяскравішої зірки в сузір'ї Тельця, а "Піонер-11" має наблизитися до яскравої зірки Лямбда Орла.

Платівка "Піонера" Фото: solar-system

Ефект "Піонера"

Обидва зонди NASA зазнали під час польоту дивне явище, пізніше назване ефектом "Піонера", яке було настільки незвичайним, що навіть поставило під сумнів принцип дії гравітації. Обидва космічні апарати нез'ясовним чином відчували сповільнення в міру віддалення від Сонця після перетину лінії в 20 астрономічних одиниць (одна астрономічна одиниця — це 150 млн км) і відставали від своїх очікуваних позицій.

Учені припустили, що, можливо, щось не так із нашим розумінням гравітації на великих відстанях. Жоден інший космічний апарат не відчував цього, крім цих двох зондів і пізніше з'ясувалося, що аномалія була пов'язана саме з "Піонерами".

Виявилося, що це був дивний тепловий ефект. Вчені виявили, що тепло від радіоізотопних термоелектричних генераторів космічних апаратів та інших бортових систем чинить на них незначний вплив, викликаючи невеликий опір у напрямку, протилежному їхньому руху.

Фокус уже писав про те, що зонд "Вояджер-1", коли перебував на околицях Сонячної системи, зробив унікальні фотографії, які більше не робив жоден апарат.

Також Фокус писав про те, що апарат "Вояджер-1" наступного року встановить історичний рекорд відстані від Землі. Цю відстань світло проходить всього за 1 земний день, але зонду NASA знадобилося майже 50 років, щоб її подолати.