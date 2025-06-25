Космическая пуля создала странную линию из галактик в космосе: нет важного элемента (фото)

Столкновение двух карликовых галактик на высокой скорости объясняет уникальную особенность в космосе и предоставляет полезную информацию о темной материи.

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Астрономы считают, что странная линия из карликовых галактик могла быть результатом пулеподобного космического столкновения. Новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, опровергает альтернативные теории о темной материи, пишет New Scientist.

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Астрономы использовали Обсерваторию Кека на Гавайях для изучения уникальной линии из 12 маленьких и тусклых карликовых галактик, которая находится на расстоянии примерно в 75 млн световых лет от нас.

Расположение и скорость галактик предполагают, что странная линия возникла в результате лобового столкновения двух из 12 карликовых галактик, известных как NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4. Столкновение оставило после себя газ, который в конечном итоге сгруппировался в группы звезд под действием гравитации. Астрономы говорят, что это единственная известная система такого рода в космосе.

Существует похожее скопление более крупных галактик, которое называется скопление Пуля, поэтому астрономы прозвали эту систему "карликовой пулей".

Расположение и скорость галактик предполагают, что странная линия возникла в результате лобового столкновения двух из 12 карликовых галактик Фото: New Scientist

Астрономы считают, что две галактики столкнулись на скорости 350 км/с относительно друг друга примерно 9 млрд лет назад. Когда они проходили друг сквозь друга, из каждой галактики вырывался газ.

Интересно, что каждое из скоплений звезд, оставшихся после столкновения, лишено темной материи. Это очень необычно, поскольку большинство галактик имеют большое количество темной материи, иногда составляющее более 90% их общей массы.

Астрономы считают, что это может быть связано с тем, что, хотя газ был выброшен из галактик, темная материя не взаимодействует с обычной материей или даже с самой собой, поэтому она не пострадала.

Это опровергает альтернативные теории о темной материи, которые предполагают, что наши доказательства ее гравитационного влияния являются результатом неправильного измерения поведения звезд и галактик.

"Это говорит о том, что темная материя — это частица, и она может отделиться от галактики", — говорят астрономы.

Как уже писал Фокус, на первом изображении обсерватории имени Веры Рубин, которая недавно начала свою работу, можно увидеть 10 миллионов галактик в скоплении Девы и вокруг него. Но там скрывается 6 удивительных объектов.

Также Фокус писал о том, какие аппараты NASA еще до зонда "Вояджер-1" первыми увидели Юпитер и Сатурн с близкого расстояния и имели возможность покинуть Солнечную систему.