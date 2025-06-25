Второй Млечный Путь и космический блин: что скрывает первая фотография новой обсерватории (фото)

На первом изображении обсерватории имени Веры Рубин, которая недавно начала свою работу, можно увидеть 10 миллионов галактик в скоплении Девы и вокруг него. Но там скрывается 6 удивительных объектов.

Related video

Обсерватории имени Веры Рубин недавно впервые представила свою первую масштабную и детальную фотографию космоса. Это один из самых подробных снимков космоса в истории. Для создания этого изображения использовалась самая мощная 3200-мегапиксельная цифровая камера в мире, установленная на телескопе обсерватории. На этом изображении видны 10 млн галактики в скоплении Девы, расположенном в 55 млн световых лет от нас скоплении галактик, а также те, что находятся вокруг скопления. На этом изображении можно найти шесть удивительных объектов, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Спиральная галактика с упорядоченной структурой

Галактика М61 Фото: NSF

Спиральными галактиками с упорядоченной структурой называются те, которые имеют четко выраженные два главных спиральных рукава. На изображении Обсерватории имени Веры Рубин можно увидеть такую галактику. Она называется М61. Астрономы считают, что именно так выглядит наша галактика Млечный Путь, который мы не можем увидеть всю, ведь находимся внутри. Галактика М61 находится "лицом" к нам, а потому хорошо видны ее широкие спиральные рукава и яркое ядро, где находится сверхмассивная черная дыра. Эта галактика входит в скопление Девы.

Столкновение трех галактик

Столкновение трех галактик Фото: NSF

Три спиральные галактики оказались слишком близко друг к другу, а потому начался процесс их слияния. Хотя некоторые отдельные спиральные рукава все еще видны, трио галактик обменивается газом и из-за взаимной гравитации они объединятся в одну галактику. Такие слияния галактик являются обычным явлением. Считается, что за последние 12 млрд лет Млечный Путь объединился примерно с десятью галактиками меньшего размера.

Яркая близкая звезда

Яркая близкая звезда Фото: NSF

Большинство объектов в скоплении Девы расположены далеко за пределами нашей галактики, но Обсерватория имени Веры Рубин также смогла запечатлеть небольшое количество близких звезд.

Эти звезды расположены в Млечном Пути, в миллионы раз ближе к нам, чем скопление Девы. Острые дифракционные пики и свечение, похожее на гало, являются эффектами рассеивания света внутри оптики телескопа и могут помочь отделить близлежащие звезды от далеких галактик.

Гигантское скопление галактик

Гигантское скопление галактик Фото: NSF

Скопления галактик являются крупнейшими объектами во Вселенной, связанными вместе гравитацией. Скопление Девы содержит примерно 2000 галактик. Но далеко-далеко за объектами переднего плана на новом изображении видно другое скопление галактик.

Каждое размытое оранжевое пятно света — это галактика, содержащая миллиарды звезд, расположенная в миллиардах световых лет от Земли.

Кстати наша галактика является частью похожего скопления галактик, которое называется Сверхскопление Девы. Оно включает как Местную группу (группу галактик, включающую Млечный Путь), так и скопление Девы.

Пара галактик с нормальными границами

Галактика справа (NGC 4411) находится примерно в 50 миллионах световых лет от Земли, в то время как галактика слева (NGC 4411b) находится более чем в 70 миллионах световых лет от нас Фото: NSF

Две спиральные галактики в отличие от многих других в скоплении Девы не сливаются и находятся на расстоянии, то есть имеют нормальные границы. На самом деле это небольшая оптическая иллюзия. Хотя галактики кажутся расположенными рядом, одна из них находится гораздо дальше в космосе, чем другая. Галактика справа (NGC 4411) находится примерно в 50 миллионах световых лет от Земли, в то время как галактика слева (NGC 4411b) находится более чем в 70 миллионах световых лет от нас.

Космический блин

Галактика NGC 4343 Фото: NSF

Рассеянные по всему изображению длинные лучи яркого света светятся внутри сферических гало. Многие из них являются спиральными галактиками, но они видны с ребра. В отличие от галактик, обращенных "лицом" к Земле, мы видим эти объекты как сплющенные, похожие на блины диски, окутанные светящейся пылью.

Даже если внимательно посмотреть на эту галактику (NGC 4343), все равно нельзя различить ее спиральные рукава. И все же в центре видно яркое ядро, где находится сверхмассивная черная дыра.

Как уже писал Фокус, астрономы раскрыли секрет происхождения загадочных двойных планет. Одними из самых загадочных и очень редких планет являются газовые гиганты класса "двойной горячий Юпитер". Таких нет в Солнечной системе и их расположение бросает вызов теории формирования планет.