Другий Чумацький Шлях і космічний млинець: що приховує перша фотографія нової обсерваторії (фото)

На першому зображенні обсерваторії імені Віри Рубін, яка нещодавно розпочала свою роботу, можна побачити 10 мільйонів галактик у скупченні Діви та навколо нього. Але там ховається 6 дивовижних об'єктів.

Related video

Обсерваторії імені Віри Рубін нещодавно вперше представила свою першу масштабну і детальну фотографію космосу. Це один із найдетальніших знімків космосу в історії. Для створення цього зображення використовували найпотужнішу 3200-мегапіксельну цифрову камеру у світі, встановлену на телескопі обсерваторії. На цьому зображенні видно 10 млн галактик у скупченні Діви, розташованому за 55 млн світлових років від нас скупченні галактик, а також ті, що знаходяться навколо скупчення. На цьому зображенні можна знайти шість дивовижних об'єктів, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Спіральна галактика з упорядкованою структурою

Галактика М61 Фото: NSF

Спіральними галактиками з упорядкованою структурою називаються ті, які мають чітко виражені два головні спіральні рукави. На зображенні Обсерваторії імені Віри Рубін можна побачити таку галактику. Вона називається М61. Астрономи вважають, що саме так виглядає наша галактика Чумацький Шлях, який ми не можемо побачити весь, адже перебуваємо всередині. Галактика М61 розташована "обличчям" до нас, а тому добре видно її широкі спіральні рукави та яскраве ядро, де знаходиться надмасивна чорна діра. Ця галактика входить до скупчення Діви.

Зіткнення трьох галактик

Зіткнення трьох галактик Фото: NSF

Три спіральні галактики опинилися занадто близько одна до одної, а тому почався процес їхнього злиття. Хоча деякі окремі спіральні рукави все ще видно, тріо галактик обмінюється газом і через взаємну гравітацію вони об'єднаються в одну галактику. Такі злиття галактик є звичайним явищем. Вважається, що за останні 12 млрд років Чумацький Шлях об'єднався приблизно з десятьма галактиками меншого розміру.

Яскрава близька зірка

Яскрава близька зірка Фото: NSF

Більшість об'єктів у скупченні Діви розташовані далеко за межами нашої галактики, але Обсерваторія імені Віри Рубін також змогла зафіксувати невелику кількість близьких зірок.

Ці зірки розташовані в Чумацькому Шляху, в мільйони разів ближче до нас, ніж скупчення Діви. Гострі дифракційні піки і світіння, схоже на гало, є ефектами розсіювання світла всередині оптики телескопа і можуть допомогти відокремити прилеглі зірки від далеких галактик.

Гігантське скупчення галактик

Гігантське скупчення галактик Фото: NSF

Скупчення галактик є найбільшими об'єктами у Всесвіті, пов'язаними разом гравітацією. Скупчення Діви містить приблизно 2000 галактик. Але далеко-далеко за об'єктами переднього плану на новому зображенні видно інше скупчення галактик.

Кожна розмита помаранчева пляма світла — це галактика, що містить мільярди зірок, розташована за мільярди світлових років від Землі.

До речі, наша галактика є частиною схожого скупчення галактик, яке називається Надскупчення Діви. Воно включає як Місцеву групу (групу галактик, що включає Чумацький Шлях), так і скупчення Діви.

Пара галактик із нормальними межами

Галактика праворуч (NGC 4411) розташована приблизно за 50 мільйонів світлових років від Землі, в той час як галактика зліва (NGC 4411b) розташована більш ніж за 70 мільйонів світлових років від нас Фото: NSF

Дві спіральні галактики на відміну від багатьох інших у скупченні Діви не зливаються та перебувають на відстані, тобто мають нормальні межі. Насправді це невелика оптична ілюзія. Хоча галактики здаються розташованими поруч, одна з них розташована набагато далі в космосі, ніж інша. Галактика праворуч (NGC 4411) розташована приблизно за 50 мільйонів світлових років від Землі, тоді як галактика зліва (NGC 4411b) розташована за понад 70 мільйонів світлових років від нас.

Космічний млинець

Галактика NGC 4343 Фото: NSF

Розсіяні по всьому зображенню довгі промені яскравого світла світяться всередині сферичних гало. Багато з них є спіральними галактиками, але їх видно з ребра. На відміну від галактик, звернених "обличчям" до Землі, ми бачимо ці об'єкти як сплющені, схожі на млинці диски, оповиті пилом, що світиться.

Навіть якщо уважно подивитися на цю галактику (NGC 4343), все одно не можна розрізнити її спіральні рукави. І все ж у центрі видно яскраве ядро, де розташована надмасивна чорна діра.

Як уже писав Фокус, астрономи розкрили секрет походження загадкових подвійних планет. Одними з найзагадковіших і дуже рідкісних планет є газові гіганти класу "подвійний гарячий Юпітер". Таких немає в Сонячній системі і їхнє розташування кидає виклик теорії формування планет.