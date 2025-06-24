Таким космос ще не бачили: новий потужний телескоп здивував астрономів першими знімками (фото)

23 червня відбулася офіційна презентація перших приголомшливих фотографій космосу, які зробила нова Обсерваторія імені Віри Рубін. Вчені кажуть, що вона зробить революцію в астрономічних спостереженнях.

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Обсерваторія імені Віри Рубін вже розпочала свою роботу і незабаром вона почне свій 10-річний огляд усього космосу під назвою Legacy Survey of Space and Time (LSST). Астрономи кажуть, що цей огляд зробить революцію в астрономії. Однією з основних цілей програми є дослідження темної енергії, що прискорює розширення Всесвіту, і темної матерії, яка становить 85% маси Всесвіту, але залишається фактично невидимою. Перші зображення космосу, зроблені телескопом і камерою обсерваторії вражають своєю високою деталізацією, пише Space.

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Обсерваторія імені Віри Рубін розташована на вершині гори Серро-Пачон на висоті приблизно 1600 метрів і сканує все небо над Південною півкулею раз на три ночі. Це сканування відбувається за допомогою 8,4-метрового телескопа і 3200-мегапіксельної камери LSST, найбільшої цифрової камери у світі, розміром приблизно з невеликий автомобіль.

Перше повне зображення скупчення Діви демонструє приголомшливе розмаїття об'єктів: від яскравих зірок до прилеглих спіральних галактик і далеких галактик Фото: NSF

Першою фотографією обсерваторії стало зображення скупчення Діви, величезного скупчення галактик, розташованого приблизно в 53,8 мільйонах світлових років від Землі. Тільки це зображення показує приблизно 10 мільйонів галактик. Але обсерваторія за 10 років має надати зображення приблизно 20 мільярдів галактик. Фактично, за десятиліття обсерваторія збере дані про приблизно 40 мільярдів небесних тіл і такої кількості об'єктів астрономи ще не спостерігали. Багато з цих об'єктів ще невідомі вченим і їх побачать уперше.

Обсерваторія має унікальну здатність вивчати об'єкти, які змінюють яскравість з плином часу. Річ у тім, що камера LSST може сканувати небо приблизно в 10-100 разів швидше, ніж аналогічні великі телескопи. Таким чином астрономи зможуть побачити понад 100 мільйонів змінних зірок, що змінюють свою яскравість. Обсерваторія також зможе спостерігати мільйони масивних зірок, коли вони закінчують своє життя і вибухають надновими.

На цьому зображенні показано прміерно 10 млн галактик Фото: NSF

Обсерваторія імені Віри Рубін також надасть астрономам точнішу картину астероїдів і малих тіл, що обертаються навколо Землі. Це може допомогти NASA оцінити потенційні загрози для Землі і захиститися від астероїдів.

Відео нижче показує понад 2100 нових астероїдів, виявлених обсерваторією тільки за перший тиждень роботи.

Астрономи кажуть, що нова обсерваторія дасть змогу побачити Всесвіт таким, яким його ще ніколи не бачили.

Хоча сама презентація перших фотографій обсерваторії розпочалася о 18.00 за Києвом, 23 червня, за кілька годин до цього астрономи опублікували кілька попередніх фотографій, які є невеликими фрагментами основних зображень. Вони дають можливість побачити неймовірну деталізацію, створювану камерою LSST.

На зображенні нижче в правому верхньому кутку показано Потрійну туманність (Мессьє 20 або NGC 6514), яка розташована приблизно в 9000 світлових роках від Землі, і туманність Лагуна (Мессьє 8 або NGC 6523), яка знаходиться на відстані від 4000 до 6000 світлових років від нас. Це регіони космосу, в яких народжуються нові зірки. Камера LSST дає змогу побачити хмари газу і пилу, з яких складаються ці туманності, в неймовірних деталях.

Потрійна туманність і туманність Лагуна Фото: NSF

На зображенні нижче показано фрагмент скупчення Діви. Яскраві зірки переднього плану на цьому зображенні розташовані в Чумацькому Шляху. На задньому плані багато галактик, навіть більш далеких, ніж скупчення Діви.

Скупчення Діви Фото: NSF

Зображення нижче показує ще один фрагмент скупчення Діви. У правому нижньому кутку видно дві спіральні галактики. У правому верхньому кутку зображення видно три галактики, які стикаються і зливаються. Зображення також містить кілька інших груп далеких галактик, а також безліч зірок у нашій галактиці.

Скупчення Діви Фото: NSF

Як уже писав Фокус, швидке живлення цієї чорної діри викликає швидкісну "відрижку". Надмасивна чорна діра поглинає за рік матерію, маса якої в 104 рази більша за масу Землі. Це викликає серйозний розлад "травлення" у чорної діри.