Таким космос еще не видели: новый мощный телескоп удивил астрономов первыми снимками (фото)

23 июня состоялась официальная презентация первый потрясающих фотографий космоса, которые сделала новая Обсерватория имени Веры Рубин. Ученые говорят, что она произведет революцию в астрономических наблюдениях.

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Обсерватория имени Веры Рубин уже начала свою работу и вскоре она начнет свой 10-летний обзор всего космоса под названием Legacy Survey of Space and Time (LSST). Астрономы говорят, что этот обзор произведет революцию в астрономии. Одной из основных целей программы является исследование темной энергии, ускоряющей расширение Вселенной и темной материи, которая составляет 85% массы Вселенной, но остается фактически невидимой. Первые изображения космоса, сделанные телескопом и камерой обсерватории впечатляют своей высокой детализацией, пишет Space.

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Обсерватория имени Веры Рубин находится на вершине горы Серро-Пачон на высоте примерно 1600 метров и сканирует все небо над Южным полушарием раз в три ночи. Это сканирование происходит с помощью 8,4-метрового телескопа и 3200-мегапиксельной камера LSST, самой большой цифровой камеры в мире, размером примерно с небольшой автомобиль.

Первое полное изображение скопления Девы демонстрирует потрясающее разнообразие объектов: от ярких звезд до близлежащих спиральных галактик и далеких галактик Фото: NSF

Первой фотографией обсерватории стало изображение скопления Девы, огромного скопления галактик, расположенного примерно в 53,8 миллионах световых лет от Земли. Только это изображение показывает примерно 10 миллионов галактик. Но обсерватория за 10 лет должна предоставить изображения примерно 20 миллиардов галактик. Фактически, за десятилетие обсерватория соберет данные о примерно 40 миллиардах небесных тел и такого количества объектов астрономы еще наблюдали. Многие из этих объектов еще неизвестны ученым и их увидят впервые.

Обсерватория имеет уникальную способность изучать объекты, которые меняют яркость с течением времени. Дело в том, что камера LSST может сканировать небо примерно в 10–100 раз быстрее, чем аналогичные большие телескопы. Таким образом астрономы смогут увидеть более 100 миллионов переменных звезд, меняющих свою яркость. Обсерватория также сможет наблюдать миллионы массивных звезд, когда они заканчивают свою жизнь и взрываются сверхновыми.

На этом изображении показаны прмиерно 10 млн галактик Фото: NSF

Обсерватория имени Веры Рубин также предоставит астрономам более точную картину астероидов и малых тел, вращающихся вокруг Земли. Это может помочь NASA оценить потенциальные угрозы для Земли и защититься от астероидов.

Видео ниже показывает более 2100 новых астероидов, обнаруженных обсерваторией только за первую неделю работы.

Астрономы говорят, что новая обсерватория позволит увидеть Вселенную такой, какой ее еще никогда не видели.

Хотя сама презентация первых фотографий обсерватории началась в 18.00 по Киеву, 23 июня, за несколько часов до этого астрономы опубликовали несколько предварительных фотографий, которые являются небольшими фрагментами основных изображений. Они дают возможность увидеть невероятную детализацию, создаваемую камерой LSST.

На изображении ниже в правом верхнем углу показана Тройная туманность (Мессье 20 или NGC 6514), которая находится примерно в 9000 световых годах от Земли, и туманность Лагуна (Мессье 8 или NGC 6523), которая находится на расстоянии от 4000 до 6000 световых лет от нас. Это регионы космоса, в которых рождаются новые звезды. Камера LSST позволяет увидеть облака газа и пыли, из которых состоят эти туманности, в невероятных деталях.

Тройная туманность и туманность Лагуна Фото: NSF

На изображении ниже показан фрагмент скопления Девы. Яркие звезды переднего плана на этом изображении расположены в Млечном Пути. На заднем плане много галактик, даже более далеких, чем скопление Девы.

Скопление Девы Фото: NSF

Изображение ниже показывает еще один фрагмент скопления Девы. В правом нижнем углу видны две спиральные галактики. В правом верхнем углу изображения видны три галактики, которые сталкиваются и сливаются. Изображение также содержит несколько других групп далеких галактик, а также множество звезд в нашей галактике.

Скопление Девы Фото: NSF

Как уже писал Фокус, быстрое питание этой черной дыры вызывает скоростную "отрыжку". Сверхмассивная черная дыра поглощает за год материю, масса которой в 104 раза больше массы Земли. Это вызывает серьезное расстройство "пищеварения" у черной дыры.