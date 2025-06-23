Обсерватория c самой большой камерой в мире показала свои первые фотографии космоса (фото)

Официально первые изображения, сделанные Обсерваторией имени Веры Рубин, будут представлены вечером, в понедельник, 23 июня. Но ученые показали часть этих изображений, и они впечатляют своей детализацией.

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Первые фотографии Обсерватории имени Веры Рубин, которая оснащена самой большой камерой в мире, дают представление о ее возможностях. Эти изображения были получены в течение 10 часов наблюдений, но обсерватория вскоре начнет самый масштабный в истории обзор всей Вселенной. Ученые считают, что эта обсерватория откроет новую эру в астрономии, пишет ScienceAlert.

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Обсерватория имени Веры Рубин, которая находится на вершине горы Серро-Пачон в Чили, где ночное небо особенно чистое, оснащена самой большой в мире 3200-мегапиксельной цифровой камерой и 8,4-метровым телескопом.

Телескоп и камера будут делать подробные снимки неба в течение 10 лет. При этом они будут заниматься съемкой всего неба каждые несколько дней, чтобы составить огромную покадровую съемку Вселенной. Ученые говорят, что это будет самый большой астрономический фильм в истории, который предоставит изображения космоса в самом высоком разрешении, что позволит увидеть самые мелкие детали тех или иных космических структур.

Обсерватория имени Веры Рубин, которая находится на вершине горы Серро-Пачон в Чили, где ночное небо особенно чистое, оснащена самой большой в мире 3200-мегапиксельной цифровой камерой и 8,4-метровым телескопом Фото: ScienceAlert

Обсерватория имени Веры Рубин будет проводить научные наблюдения в ближнем ультрафиолетовом, оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах света. Каждый участок неба будет записан около 800 раз с помощью цифровой камеры телескопа.

Официально первые изображения, сделанные Обсерваторией имени Веры Рубин, будут представлены вечером, в понедельник, 23 июня. Презентация будет происходить в прямом эфире и ее можно увидеть, если перейти по ссылке ниже.

Но ученые показали две потрясающих фотографии, которые демонтируют возможности новой обсерватории. На первой фотографии показаны Тройная туманность и туманность Лагуна, которые находятся в нашей галактике Млечный Путь. Обе туманности являются местом рождения новых звезд и находятся в нескольких тысячах световых лет от нас. Это изображение представляет собой композицию из 678 отдельных снимков, сделанных в течение семи часов. Оно показывает детали, которые никогда ранее не были видны. Такие туманности не только красивые, они являются важными хранилищами информации о том, как формируются и растут звезды.

Тройная туманность (вверху справа) и туманность Лагуна Фото: NSF

На другом изображении показано скопление Девы, которое включает в себя до 2000 галактик. Оно находится на расстоянии 65 млн световых лет от нас и это ближайшее к Местной группе крупное скопление галактики. Местная группа – это скопление галактик, куда входит Млечный Путь.

Скопление Девы, которое включает в себя до 2000 галактик Фото: NSF

Ученые говорят, что Обсерватория имени Веры Рубин соберет больше информации о Вселенной, чем все оптические телескопы за всю историю вместе взятые. С помощью обсерватории ученые хотят раскрыть много тайн космоса, включая темную материю и темную энергию.

Известно также, что обсерватория сможет обнаружить неизвестные астероиды в Солнечной системе и межзвездные объекты, которые пролетают сквозь нее.

Обсерватория названа в честь американского астронома Веры Рубин (1928-2016). Исследования Рубин предоставили первые убедительные доказательства существования темной материи, которая, как считается, удерживает галактики вместе, несмотря на их быстрое вращательное движение, которое в противном случае привело бы к их распаду.

Как уже писал Фокус, Вселенная имеет зеркальную версию, и она отличается от той, что мы знаем. От живой материи до молекул и элементарных частиц, окружающий мир состоит из хиральных объектов, которые отличаются от своих зеркально отраженных форм.

Также Фокус писал о том, что ученые неожиданно получили сигнал от спутника NASA, который не работает уже почти 60 лет.