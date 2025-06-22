Астрономы обнаружили загадочный радиосигнал из космоса: он пришел с орбиты, что известно

Астрономы очень удивились, когда обнаружили радиосигнал, который, как изначально предполагалось пришел из глубокого космоса, но оказалось, что его прислал на Землю неработающий с 1967 года спутник NASA.

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Спутник Relay 2, который не работал почти 60 лет, внезапно "ожил" и прислал на Землю мощный радиосигнал. Астрономы были сильно удивлены этим событием и считают, что причина такого сигнала может быть связана не с тем, что аппарат снова начал работу, дело обстоит иначе. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScienсe.

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Согласно исследованию, 13 июня прошлого года астрономы с помощью радиотелескопа ASKAP, расположенного в Австралии, заметили в небе необычное радиоизлучение. Оно длилось менее 30 наносекунд, и анализ показал, что оно исходило не из глубокого космоса, а с орбиты.

Астрономы сканировали небо, чтобы обнаружить новые быстрые радиовсплескки, загадочные импульсы излучения, которые исходят из других галактик. Но они были сильно удивлены, когда выяснили, что местоположение источника радиосигнала совпадает с расположением уже неработающего спутника NASA Relay 2.

Relay 1 и Relay 2 были экспериментальными спутниками связи. Relay 1, запущенный в 1962 году, был первым спутником, транслировавшим телевизионные сигналы из США в Японию и Европу, причем первой передачей было убийство Кеннеди. Спутник Relay 2 был запущен в 1964 году, но он прекратил свою работу в 1967 году и с тех пор вращается вокруг Земли в качестве космического мусора.

Изначально ученые подумали, что они обнаружили радиосигнал, исходящий из далекой галактики и предположили, что его может посылать неизвестный объект. Но дальнейший анализ показал, что сигнал прислал спутник, который уже не мог этого сделать. Сигнал пришел с расстояния примерно 20 000 км от Земли, а именно там находится спутник Relay 2.

Cпутник NASA Relay 2 Фото: NASA

Ученые говорят, что хотя сигнал был очень коротким, но он был настолько мощным, что затмил собой все остальное радиоизлучение из космоса на очень короткое время.

Поскольку спутник больше не функционирует ученые считают, что радиосигнал должно быть появился из-за внешнего события, такого как электростатический разряд. То есть спутник накопил электричество, которое привело к появлению вспышке, похожей на искру, и выпустил разряд, похожий на молнию.

Также ученые считают, что сигнал мог появиться из-за того, что в спутник врезался крошечный метеорит, что привело к созданию облака заряженной плазмы.

Различить два сценария сложно, поскольку радиосигнал, производимый обоими событиями, может выглядеть очень похожим.

Если случился электростатический разряд, то его изучение может помочь ученым защитить спутники от этих событий. Авторы исследования говорят, что на орбите находится много спутников с ограниченной защитой от электростатических разрядов и это открытие может предложить новый метод оценки электростатических разрядов в космосе.

Фокус уже писал о том, что недавно на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек, которая привела к отключению радиосвязи на Земле. Новая вспышка на Солнце произошла в том же солнечном пятне, где была ранее зафиксирована также вспышка класса Х. Если в прошлый раз это была вспышка класса Х1.2, то новая вспышка имела класса X1.9.