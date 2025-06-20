Только что на Солнце произошла мощнейшая вспышка: второй раз Земля осталась без связи (видео)

Новая вспышка на Солнце произошла в том же солнечном пятне, где была зафиксирована также вспышка класса Х в среду, 18 июня. Если два дня назад это была вспышка класса Х1.2, то теперь это вспышка класса X1.9.

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Космический аппарат Solar Dynamics Observatory зафиксировал появление солнечной вспышки самого мощного класса Х. Вспышка класса X1.9 произошла в солнечном пятне AR4114 в 4:50 по Киеву в пятницу, 20 июня. Прошлый раз это же пятно создало вспышку класса Х1.2. Но последствия оказались одинаковыми – над всем Тихим океаном на некоторое время пропала коротковолновая связь, пишет Space.

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Ученые, которые наблюдают за активностью Солнца, говорят, что новая вспышка привела, как это обычно бывает, к мощному выбросу электромагнитного излучения, но не она не сопровождалась корональным выбросом массы. Это значит, что кроме излучения, которое привело к отключению связи на Земле, в нашу планету в ближайшее время не врежется мощный поток плазмы, который мог бы вызвать появление сильной геомагнитной бури.

Отключения радиосвязи на Земле во время солнечных вспышек — это обычное явление. Это происходит потому, что в атмосферу Земли попадает сильное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение.Двигаясь со скоростью света, это излучение достигает Земли за примерно 8 минут, и ионизирует верхние слои атмосферы. Повышенная ионизация изменяет плотность атмосферы, влияя на высокочастотные коротковолновые радиосигналы, используемые для связи. Поскольку эти сигналы проходят через заряженные слои атмосферы, потеря энергии от столкновений с электронами может ослабить или даже полностью поглотить передачу сигналов.

Космический аппарат Solar Dynamics Observatory зафиксировал появление солнечной вспышки самого мощного класса Х Фото: NASA

Вспышки на Солнце класса Х являются самым энергичным классом солнечных вспышек, причем каждый класс, а они называются А, В, М, С и Х, в десять раз мощнее предыдущего.

Вспышка класса Х1.9 входит в число самых мощных вспышек на Солнце, которые возникли с 2019 года, когда начался очередной цикл активности нашей звезды.

Появление этой вспышки в солнечном пятне AR4114 показывает, что этот регион с сильным магнитом полем может произвести еще несколько вспышек самого мощного класса Х в ближайшее время. И эти вспышки могут сопровождается потоками плазмы, которые могут вызвать геомагнитную бурю.

Фокус писал подробно о недавней вспышке класса Х1.2, которая произошла 18 июня и привела к отлучению связи не только над Тихим океаном.

Фокус уже писал о том, какие прогнозы относительно геомагнитной бури дают ученые на ближайшие дни.

Также Фокус писал о том, что на краю Солнечной системы обнаружен новый огромный мир. Астрономы считают, что они обнаружили то, что давно ищут ученые за орбитой Нептуна – неуловимую огромную Девятую планету. Если открытие подтвердится, то это перевернет понимание того, как формировалась и развивалась Солнечная система.