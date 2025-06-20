Щойно на Сонці стався дуже потужний спалах: вдруге Земля залишилася без зв'язку (відео)

Новий спалах на Сонці стався в тій самій сонячній плямі, де було зафіксовано також спалах класу Х у середу, 18 червня. Якщо два дні тому це був спалах класу Х1.2, то тепер це спалах класу X1.9.

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Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зафіксував появу сонячного спалаху найпотужнішого класу Х. Спалах класу X1.9 стався в сонячній плямі AR4114 о 4:50 за Києвом у п'ятницю, 20 червня. Минулого разу ця ж пляма створила спалах класу Х1.2. Але наслідки виявилися однаковими — над усім Тихим океаном на деякий час зник короткохвильовий зв'язок, пише Space.

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Учені, які спостерігають за активністю Сонця, кажуть, що новий спалах призвів, як це зазвичай буває, до потужного викиду електромагнітного випромінювання, але не він не супроводжувався корональним викидом маси. Це означає, що крім випромінювання, яке призвело до вимкнення зв'язку на Землі, в нашу планету найближчим часом не вріжеться потужний потік плазми, який міг би спричинити появу сильної геомагнітної бурі.

Відключення радіозв'язку на Землі під час сонячних спалахів — це звичайне явище. Це відбувається тому, що в атмосферу Землі потрапляє сильне рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання, яке рухається зі швидкістю світла, це випромінювання досягає Землі за приблизно 8 хвилин і іонізує верхні шари атмосфери. Підвищена іонізація змінює щільність атмосфери, впливаючи на високочастотні короткохвильові радіосигнали, використовувані для зв'язку. Оскільки ці сигнали проходять через заряджені шари атмосфери, втрата енергії від зіткнень з електронами може послабити або навіть повністю поглинути передачу сигналів.

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зафіксував появу сонячного спалаху найпотужнішого класу Х Фото: solar-system

Спалахи на Сонці класу Х є найенергійнішим класом сонячних спалахів, причому кожен клас, а вони називаються А, В, М, С і Х, удесятеро потужніший за попередній.

Спалах класу Х1.9 входить до числа найпотужніших спалахів на Сонці, які виникли з 2019 року, коли почався черговий цикл активності нашої зірки.

Поява цього спалаху в сонячній плямі AR4114 показує, що цей регіон із сильним магнітом полем може зробити ще кілька спалахів найпотужнішого класу Х найближчим часом. І ці спалахи можуть супроводжуватися потоками плазми, які можуть викликати геомагнітну бурю.

Фокус писав докладно про нещодавній спалах класу Х1.2, який стався 18 червня і призвів до відлучення зв'язку не тільки над Тихим океаном.

Фокус уже писав про те, які прогнози щодо геомагнітної бурі дають вчені на найближчі дні.

Також Фокус писав про те, що на краю Сонячної системи виявлено новий величезний світ. Астрономи вважають, що вони виявили те, що давно шукають вчені за орбітою Нептуна — невловиму величезну Дев'яту планету. Якщо відкриття підтвердиться, то це переверне розуміння того, як формувалася і розвивалася Сонячна система.