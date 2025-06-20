Найбільшу загадку вирішено: на краю Сонячної системи виявлено новий величезний світ (фото)

Астрономи вважають, що вони виявили те, що давно шукають вчені за орбітою Нептуна — невловиму величезну Дев'яту планету. Якщо відкриття підтвердиться, то це переверне розуміння того, як формувалася і розвивалася Сонячна система.

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Протягом багатьох років астрономи шукають Дев'яту планету, яка, згідно з теорією, повинна знаходитися в поясі Койпера, на краю Сонячної системи за орбітою Нептуна. Це найдальша планета від Сонця на сьогоднішній день. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, застосували інший метод пошуку Дев'ятої планети. Замість того, щоб шукати відбите її сонячне світло, астрономи шукали тепло, яке випускає потенційна планета. У результаті було виявлено двох кандидатів на звання Дев'ятої планети, пише Universe Today.

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Астрономи вже давно помітили, що невеликі крижані об'єкти, які перебувають у поясі Койпера за орбітою Нептуна, здаються згрупованими незвичним чином. Орбіти цих об'єктів розташовані таким чином, що це не може бути простою випадковістю. Тому виникла теорія, що на орбіти, за якими крижані об'єкти обертаються навколо Сонця, чинить сильний гравітаційний вплив величезна планета. З огляду на те, що зараз відомо про вісім планет у Сонячній системі, цей гіпотетичний масивний світ отримав назву просто Дев'ята планета.

Згідно з теорією, ця планета має бути в 5-10 разів більшою та важчою за Землю і перебувати на відстані, яка в 400-800 разів перевищує відстань від Землі до Сонця (150 млн км).

Згідно з теорією, ця планета має бути в 5-10 разів більшою і важчою за Землю та перебувати на відстані, яка в 400-800 разів перевищує відстань від Землі до Сонця Фото: гравитация

Автори дослідження кажуть, що на такій величезній відстані ця планета, якщо вона існує, відбиває занадто мало сонячного світла. А тому її не можна виявити за допомогою традиційних методів пошуку. Тому астрономи вирішили, що шукати нову планету потрібно за допомогою теплового випромінювання, яке вона випускає, як і інші планети. Навіть на такій величезній відстані від Сонця Дев'ята планета повинна випускати достатньо тепла, щоб її можна було виявити.

Теплове зображення Юпітера, зроблене в інфрачервоному світлі Фото: solar-system

Астрономи використовували дані японського космічного телескопа AKARI, який проводив спостереження за космосом з 2006 до 2011 року в дальньому інфрачервоному світлі. Це ідеальний діапазон довжин хвиль світла для виявлення теплового випромінювання далекої холодної планети. За словами астрономів, в архівних даних вони виявили слабке теплове випромінювання, яке повинна випускати Дев'ята планета.

Ілюстрація інфрачервоного телескопа AKARI Фото: JAXA

Порівнюючи дані телескопа AKARI, отримані в різний час, астрономи змогли виявити два об'єкти, що мають певний тип руху і перебувають там, де має перебувати Дев'ята планета, згідно з моделюванням.

Протягом багатьох років астрономи шукають Дев'яту планету, яка, згідно з теорією, повинна знаходитися в поясі Койпера, на краю Сонячної системи за орбітою Нептуна Фото: Никола Тесла

Обидва об'єкти випускають ту кількість інфрачервоного світла, яку, згідно з теорією, повинна випускати Дев'ята планета. Хоча це не є повним доказом, що ця планета існує, але це важливий крок на шляху до виявлення гіпотетичного масивного світу на краю Сонячної системи.

За словами вчених, потрібні додаткові спостереження за допомогою потужніших телескопів, щоб підтвердити, чи справді один з об'єктів є Дев'ятою планетою, або ж обидва є зовсім іншими астрономічними об'єктами. Якщо Дев'ята планета буде підтверджена, то це переверне розуміння того, як формувалася і розвивалася Сонячна система.

Як уже писав Фокус, інше дослідження припускає, що ймовірність того, що Дев'ята планета існує, становить 40%, а це дуже великий показник при пошуку подібних об'єктів у космосі.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили незвичайне і рідкісне зіткнення галактик. Вчені виявили дві кільцеподібні галактики, які перебувають у процесі злиття після зіткнення. Загальний вигляд цього злиття галактик дуже нагадує морду сови.