Космічна сова: астрономи виявили незвичайне і рідкісне зіткнення галактик (фото)

Вчені виявили дві кільцеподібні галактики, які перебувають у процесі злиття після зіткнення. Загальний вигляд цього злиття галактик дуже нагадує морду сови.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб, а також радіотелескопів ALMA і VLA зробили важливе відкриття. Вони виявили рідкісне і дуже незвичайне злиття галактик, яке отримало неофіційну назву "Космічна сова". Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

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Кільцеподібні галактики являють собою різновид пекулярних галактик, які мають щільне і яскраве ядро, оточене кільцем яскравих молодих зірок, що перебувають на деякій відстані від ядра галактики. У ядрі часто знаходиться надмасивна чорна діра, яка активно поглинає матерію. Кільцеподібні галактики виникають, коли одна галактика проходить прямо через диск іншої в майже лобовому зіткненні, внаслідок чого газ і зірки викидаються назовні й утворюють кругову структуру.

Пекулярні галактики — це галактики, які не можна віднести до жодного відомого класу (наприклад, спіральних або еліптичних) тому, що вони мають добре виражені індивідуальні особливості.

Об'єкт Хога — типова кільцеподібна галактика Фото: solar-system

Зіткнення і подальші злиття галактик відіграють вирішальну роль в еволюції галактик. Завдяки цьому відбувається перерозподіл міжзоряного газу, і це призводить до інтенсивної появи нових зірок. Також ці події впливають на структуру галактик і дають змогу чорним дірам у їхньому центрі отримати більше матеріалу для живлення, що необхідно для зростання чорних дір.

Злиття кільцеподібних галактик — це дуже рідкісне явище. У локальному Всесвіті астрономи виявили всього кілька сотень таких подій.

Тепер же астрономи виявили ще одне подібне злиття галактик, яке, як вважають учені, виділяється на тлі інших завдяки унікальним процесам. Найцікавіше, що обидві кільцеподібні галактики, які зливаються в одну, мають дуже схожу форму та структуру.

Схематичне художнє зображення "Космічної сови", що складається з двох кільцеподібних галактик Фото: phys.org

Астрономи з'ясували, що дві галактики мають майже ідентичні кільцеві структури, діаметр яких становить приблизно 26 000 світлових років. Це приблизно в 4 рази менше, ніж розмір Чумацького Шляху.

За словами астрономів, симетрія кілець "Космічної сови" свідчить, що відбулося лобове зіткнення двох галактик зі схожою масою і структурою. Передбачається, що загальна маса двох галактик становить приблизно 320 мільярдів мас Сонця. При цьому в ядрах галактик знаходяться надмасивні чорні діри, маса яких у 67 і 26 мільйонів разів більша, ніж у Сонця.

Яскраве ядро кожної галактики утворює очі "Космічної сови", а активна ділянка утворення нових зірок, що знаходиться на лінії злиття галактик, посилена випромінюванням, утворює щось схоже на дзьоб сови.

Як уже писав Фокус, найбільша комета з околиць Сонячної системи викидає щось у космос. Величезна комета C/2014 UN271 завширшки 137 км є другим за віддаленістю об'єктом, який виник у Хмарі Оорта, що, як виявили астрономи, проявляє хімічну активність.