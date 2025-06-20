Космическая сова: астрономы обнаружили необычное и редкое столкновение галактик (фото)

Ученые обнаружили две кольцеобразные галактики, которые находятся в процессе слияния после столкновения. Общий вид этого слияния галактик очень напоминает морду совы.

Related video

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб, а также радиотелескопов ALMA и VLA сделали важное отрытые. Они обнаружили редкое и очень необычное слияние галактик, которое получило неофициальное название "Космическая сова". Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кольцеобразные галактики представляют собой разновидность пекулярных галактик, которые имеют плотно и яркое ядро, окруженное кольцом ярких молодых звезд, которые находятся на некотором расстоянии от ядра галактики. В ядре часто находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая материю. Кольцеобразные галактики возникают, когда одна галактика проходит прямо через диск другой в почти лобовом столкновении, в результате чего газ и звезды выбрасываются наружу и образуют круговую структуру.

Пекулярные галактики – это галактики, которые нельзя отнести ни к одному известному классу (например, спиральным или эллиптическим) потому, что они имеют хорошо выраженные индивидуальные особенности.

Объект Хога — типичная кольцеобразная галактика Фото: NASA

Столкновения и последующие слияния галактик играют решающую роль в эволюции галактик. Благодаря этому происходит перераспределение межзвездного газа, и это приводит к интенсивному появлению новых звезд. Также эти события влияют на структуру галактик и позволяют черным дырам в их центре получить больше материала для питания, что необходимо для роста черных дыр.

Слияние кольцеобразных галактик – это очень редкое явление. В локальной Вселенной астрономы обнаружили всего несколько сотен таких событий.

Теперь же астрономы обнаружили еще одно подобное слияние галактик, которое, как считают ученые, выделяется на фоне остальных благодаря уникальным процессам. Самое интересное, что обе кольцеобразные галактики, которые сливаются в одну имеют очень похожу форму и структуру.

Схематическое художественное изображение "Космической совы", состоящей из двух кольцеобразных галактик Фото: phys.org

Астрономы выяснили, что две галактики имеют почти идентичные кольцевые структуры, диаметр которых составляет примерно 26 000 световых лет. Это примерно в 4 раза меньше, чем размер Млечного Пути.

По слова астрономов, симметрия колец "Космической cовы" показывает, что произошло лобовое столкновение двух галактик с похожей массой и структурой. Предполагается, что общая масса двух галактик составляет примерно 320 миллиардов масс Солнца. При этом в ядрах галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых в 67 и 26 миллионов раз больше, чем у Солнца.

Яркое ядро каждой галактики образует глаза "Космической совы", а активная область образования новых звезд, которая находится на линии слияния галактик, усиленная излучением, образует нечто похожее на клюв совы.

Как уже писал Фокус, самая большая комета с окраин Солнечной системы выбрасывает нечто в космос. Огромная комета C/2014 UN271 шириной 137 км является вторым по удаленности объектом, возникшим в Облаке Оорта, которое, как обнаружили астрономы проявляет химическую активность.