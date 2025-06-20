Самая большая комета с окраин Солнечной системы выбрасывает нечто в космос (фото)

Огромная комета C/2014 UN271 шириной 137 км является вторым по удаленности объектом, возникшим в Облаке Оорта, которое, как обнаружили астрономы проявляет химическую активность.

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Астрономы обнаружили, что самая большая комета из Облака Оорта, оболочки из ледяных тел на самом краю Солнечной системы, выбрасывает струи газа в космос. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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С помощью радиотелескопа ALMA астрономы выяснили, что на комете C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна, обнаруженной 11 лет назад, шириной 137 км, происходят извержения сложных и эволюционирующих струй угарного газа.

Теперь комета C/2014 UN271, которая находится на полпути между Солнцем и последней планетой Солнечной системы, Нептуном, что в 16,6 раз больше расстояния между Землей и нашей звездой, стала вторым по удаленности ледяным телом из Облака Оорта, которое является химически активным.

Впервые астрономы получили прямые доказательства того, что движет активностью комет, когда эти ледяные тела находятся далеко от Солнца. По словам ученых, новые наблюдения дают представление о том, как работают кометы. Обнаруженные извержения струй угарного газа поднимают новые вопросы о том, как эта комета будет развиваться по мере своего путешествия ближе к Солнцу.

Комета C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна Фото: Wikipedia

Радиотелескоп ALMA смог наблюдать за кометой C/2014 UN271, несмотря на то, что она находится очень далеко от нас благодаря выделяемому теплу и угарному газу, который окружает ядро кометы.

Ранее этот радиотелескоп помог астрономам определить размер ядра кометы. Благодаря этому ученые смогли определить весь размер кометы и количество пыли, которая окутывает ее ядро. Это подтвердило статус C/2014 UN271 как крупнейшей кометы из Облака Оорта, которая когда-либо была обнаружена.

Облако Оорта и движение кометы. Иллюстрация Фото: space.com

Извержения газа на комете позволило астрономам изучить химию ледяного тела с самого края Солнечной системы. Комета C/2014 UN271 приближается к Солнцу, и по мере этого она начнет нагреваться, и больше замороженного материала внутри кометы станет газообразным и вырвется из ее ледяной оболочки.

Поскольку считается, что кометы состоят из материала, который остался после формирования Солнечной системы примерно 4,6 млрд лет назад, новые данные могут дать представление об условиях, в которых формировались Земля и другие планеты.

Как уже писал Фокус, впервые за 2 миллиона лет к Солнцу приблизилась ранее неизвестная комета, но это привело к тому, что она распалась на части.

Также Фокус писал о том, что в космосе взорвалась неизвестная ранее звезда и это можно увидеть невооруженным глазом.

Еще Фокус писал о том, что в 2026 году космический аппарат NASA "Вояджер-1" достигнет рекордного расстояния от Земли. Хотя зонду потребовалось почти 50 лет, чтобы добраться туда, свет преодолевает это расстояние всего за один земной день.