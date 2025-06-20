Найбільша комета з околиць Сонячної системи викидає щось у космос (фото)

Величезна комета C/2014 UN271 завширшки 137 км є другим за віддаленістю об'єктом, що виник у Хмарі Оорта, яка, як виявили астрономи, проявляє хімічну активність.

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Астрономи виявили, що найбільша комета з Хмари Оорта, оболонки з крижаних тіл на самому краю Сонячної системи, викидає струмені газу в космос. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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За допомогою радіотелескопа ALMA астрономи з'ясували, що на кометі C/2014 UN271 Бернардінеллі — Бернштейна, виявленій 11 років тому, завширшки 137 км, відбуваються виверження складних струменів чадного газу, що еволюціонують.

Тепер комета C/2014 UN271, яка перебуває на півдорозі між Сонцем і останньою планетою Сонячної системи, Нептуном, що в 16,6 разів більше за відстань між Землею і нашою зіркою, стала другим за віддаленістю крижаним тілом із Хмари Оорта, яке є хімічно активним.

Уперше астрономи отримали прямі докази того, що рухає активністю комет, коли ці крижані тіла перебувають далеко від Сонця. За словами вчених, нові спостереження дають уявлення про те, як працюють комети. Виявлені виверження струменів чадного газу піднімають нові питання про те, як ця комета буде розвиватися в міру своєї подорожі ближче до Сонця.

Комета C/2014 UN271 Бернардінеллі — Бернштейна Фото: Wikipedia

Радіотелескоп ALMA зміг спостерігати за кометою C/2014 UN271, незважаючи на те, що вона перебуває дуже далеко від нас завдяки теплу, що виділяється, і чадному газу, який оточує ядро комети.

Раніше цей радіотелескоп допоміг астрономам визначити розмір ядра комети. Завдяки цьому вчені змогли визначити весь розмір комети і кількість пилу, який огортає її ядро. Це підтвердило статус C/2014 UN271 як найбільшої комети з Хмари Оорта, яка коли-небудь була виявлена.

Хмара Оорта і рух комети. Ілюстрація Фото: space.com

Виверження газу на кометі дозволило астрономам вивчити хімію крижаного тіла з самого краю Сонячної системи. Комета C/2014 UN271 наближається до Сонця, і в міру цього вона почне нагріватися, і більше замороженого матеріалу всередині комети стане газоподібним і вирветься з її крижаної оболонки.

Оскільки вважається, що комети складаються з матеріалу, який залишився після формування Сонячної системи приблизно 4,6 млрд років тому, нові дані можуть дати уявлення про умови, в яких формувалися Земля та інші планети.

Як уже писав Фокус, вперше за 2 мільйони років до Сонця наблизилася раніше невідома комета, але це призвело до того, що вона розпалася на частини.

Також Фокус писав про те, що в космосі вибухнула невідома раніше зірка і це можна побачити неозброєним оком.

Ще Фокус писав про те, що 2026 року космічний апарат NASA "Вояджер-1" досягне рекордної відстані від Землі. Хоча зонду знадобилося майже 50 років, щоб дістатися туди, світло долає цю відстань лише за один земний день.